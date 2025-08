Zmizeli v boji, úřady je označují za dezertéry. Jak Rusko kryje počty padlých a odpírá rodinám odškodné

Ruští vojáci „zmizí“ v boji, velitelé ale zfalšují jejich status na „osobu, která svévolně opustila jednotku“. Takový je postup, na který si stěžují desítky rodin ruských vojáků vyslaných do války proti Ukrajině. Příbuzní tak totiž přicházejí o nárok na odškodnění, které jinak připadá rodinám padlých vojáků. Praxe popsaná ruským nezávislým server Važnyje istorii zároveň maskuje skutečný počet obětí v ruské armádě. Moskva 7:00 3. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruští vojáci nesou transparent s nápisem „speciální vojenská operace“, jak Kreml oficiálně označuje ruskou invazi na Ukrajinu. | Foto: Yulia Morozova | Zdroj: Reuters

Jekatěrina byla od počátku proti tomu, aby její manžel odešel bojovat do války proti Ukrajině. Osmatřicetiletý Alexander ale podepsal smlouvu s ruským ministerstvem obrany, když si odpykával trest ve vězeňské kolonii.

„Lhal mi, protože věděl, že se k tomu stavím negativně,“ popisuje Jekatěrina pro nezávislý ruský portál Važnyje istorii a vzpomíná, jak se na několika úřadech snažila domoct zrušení manželovy smlouvy, ovšem bezvýsledně.

O několik měsíců později ale začala úřady obcházet znovu, a to když její manžel zmizel v Doněcké oblasti. Alexander se ženě naposledy ozval začátkem února s tím, že odjíždí na bojovou misi a bude několik dní bez spojení. O tom, co se na misi stalo, se dozvěděla až od vojáků z jeho jednotky.

Auto, ve kterém jel Alexander s dalšími vojáky, se dostalo pod palbu. „V jednu chvíli začalo ostřelování. Manžel si opřel hlavu o okno a začal chraptět,“ vypráví Jekatěrina, co se dozvěděla od vojáků z manželovy jednotky. Zraněného ho pak odvezli pryč, ale co se dělo potom, se už nikdy nedozvěděla.

Nedlouho poté jí zavolali z vojenské prokuratury a sdělili jí, že byl Alexander prohlášen za osobu svévolně opustivší jednotku. Jekatěrina pak začala psát žádosti na všechny možné strany a dvakrát dokonce jela do Doněcké oblasti, kde mluvila s velitelem jejího manžela.

Ten na ni během jedné z návštěv křičel, že má „tajný rozkaz“ přidělit tento status všem vojákům naverbovaným v trestaneckých koloniích, pokud nebude nalezeno jejich tělo. „Stěžujte si, kde chcete, třeba Putinovi,“ vzpomíná na slova velitele jednotky.

Ruské prezidentské administrativě už ostatně dorazilo více než 50 takovýchto stížností, kde si rodiny pohřešovaných vojáků stěžují na neoprávněnou změnu statusu na „osobu, která svévolně opustila jednotku“. Server Važnyje istorii má těchto více než 50 stížností k dispozici a hovořil také s jejich autory.

Příběh Jěkatěriny tak není zdaleka ojedinělý. Server Važnyje istorii přitom upozorňuje, že se o široce rozšířené praxi také hojně diskutuje na sociálních sítích a vznikla kvůli tomu i petice, kde se rodiny zmizelých vojáků snaží domoct toho, aby jejich zmizelí příbuzní jako dezertéři vedeni nebyli.

Mají strach promluvit

Příbuzní ve svých stížnostech popsují, že ještě než byli vojáci de facto označeni za dezertéry, vojenské vedení je často vedlo jako pohřešované nebo zraněné. Každá pátá dotčená rodina přitom uvádí, že o smrti příbuzného ví od jeho spolubojovníků. Když se pak rodiny domáhají u vojenské evidence a dalších úřadů informací o pohřešovaných vojácích, odpovědi si často odporují.

Matky a manželky se tak snaží dokázat, že jejich synové a manželé jsou v oficiálních dokumentech vedeni jako dezertéři neoprávněně. Upozorňují mimo jiné na to, že je pohřešovaní vojáci například nijak nekontaktovali, nevybírali si peníze ze svých účtů a nic neplatili platebními kartami. Co je však nejdůležitější, vojáci s rodinami přestali komunikovat poté, co byli vysláni do bojové mise. Vše tedy nasvědčuje tomu, že v boji skutečně padli.

Příbuzní jsou přitom přesvědčení, že pokud je pohřešovaný označen za dezertéra, vojáci se bojí říct pravdu a dokázat tak, že dotyčný ve skutečnosti zemřel. „Pokud velitel chce, aby někdo řekl, že viděl mého manžela utéct přes pole, tak to tak i bude. Svědci se najdou,“ říká Jekatěrina, podle které vojáci ani nemají jinou možnost. Mají totiž strach, že je velitelé jinak pošlou do „mlýnku na maso“.

Svůj příběh popsala pro nezávislý ruský server také Galina, které se syn z fronty přestal ozývat 21. ledna. Snažila se proto dozvědět, co se stalo, v polovině února jí pak úřady sdělily, že jednotku bez povolení opustil.

Vojáci jí následně prohledali byt a ptali se jí, jestli se ji syn snažil kontaktovat. Galina o něm ale žádné zprávy nemá. „Našel by způsob, jak mi zavolat,“ je přesvědčená matka ruského vojáka, která se ozvala ruskému Fondu obránců vlasti a poskytla mu všechny potřebné dokumenty i synovo DNA, aby bylo případně možné jeho tělo identifikovat.

„Teď už zbývá jen čekat,“ říká Galina a neskrývá své rozhořčení. „Proč se za tuhle zatracenou válku utrácí tolik peněz a umírá tolik lidí? Máme na hřbitově celou uličku těchto vojáků. To, co se děje, je noční můra,“ říká pro Važnyje istorii.

Rodiny přichází o odškodné

Jekatěrina je přitom přesvědčená, že status jejího manžela byl zfalšován kvůli tomu, aby jí úřady nemusely vyplatit pět milionů rublů (zhruba 1,3 milionu korun), které by jí jako pozůstalé po padlém vojákovi mělo náležet. Podle jejích slov jí ale nejde o peníze jako spíš o nálepku dezertéra, se kterou je teď manželovo jméno spojeno.

„Už jsem napsala Putinovi, že se těchto milionů zříkám,“ říká Jekatěrina, která prý chce hlavně to, aby úřady jeho status překvalifikovaly. Někteří ochránci lidských práv však podle serveru Važnyje istorii pochybují o tom, že se vojenští velitelé tímto způsobem snažili zachránit ruský státní rozpočet.

Dalším často skloňovaným důvodem této praxe pak podle portálu může být snaha zakrýt skutečné ruské ztráty na bojišti. Podle příbuzných to dokládají i některé jejich rozhovory s vojenským personálem a veliteli jednotek.

„Ministerstvo obrany se klasifikací pohřešovaných vojáků jako dezertérů nejen zbavuje finančních závazků, také tím ale maže tato úmrtí ze statistik,“ říká k tomu právník a zakladatel organizace na ochranu lidských práv Agora Pavel Čikov pro ukrajinský web United 24 Media.

Podle serveru Važnyje istorii se však objevují také případy, kdy je voják oficiálně označen za dezertéra, přestože v boji zemřel a jeho rodina už ho dokonce pochovala.

„Někteří jsou už pohřbeni, stále ale mají status osoby, která svévolně opustila jednotku,“ popisuje Maria, jejíž rodina byla v podobné situaci.

Mariin bratr byl začátkem března poslán do bojové operace, ze které se ale nikdy nevrátil. Velitelé jednotky ho následně zaregistrovali jako dezertéra, později ale Marii kontaktoval voják z bratrovy jednotky, který jí sdělil, že ve skutečnosti zemřel.

Maria pak psala žádosti vojenské prokuratuře, vyšetřovací komisi i prezidentské administrativě, aby bratrův status změnily. Smrt jejího bratra byla oficiálně potvrzena až o čtyři měsíce později, když bylo nalezeno jeho tělo a identifikováno pomocí DNA. Úřady ho pak přestaly vést jako dezertéra, Maria je ale v kontaktu s řadou rodin, kterým se změny domoct nepodařilo, přestože už jsou jejich padlí příbuzní pohřbeni.