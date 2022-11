ONLINE: Ukrajina znárodnila podíly v klíčových firmách. Zasáhla podniky napojené na oligarchy

Ukrajina znárodnila soukromé podíly v pěti strategických firmách spojených s několika podnikateli. Je mezi nimi například výrobce motorů Motor Sič nebo energetické společnosti Ukrnafta a Ukrtatnafta. Ukrajinská komise pro cenné papíry a burzu tak rozhodla na základě válečného stavu, uvedl podle agentury Reuters první místopředseda parlamentního výboru pro finance, daně a celní politiku Jaroslav Železnjak. Jeho informaci později potvrdila vláda. Kyjev 22:08 7. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Bylo přijato rozhodnutí vyvlastnit aktiva strategicky důležitých společností a převést je do státního vlastnictví,“ uvedl podle agentury AFP tajemník bezpečnostní rady Oleksij Danilov | Foto: Murad Sezer | Zdroj: Reuters

Mezi znárodněnými firmami je i výrobce vozidel AvtoKrAZ a výrobce transformátorů Zaporižtransformator.

„Bylo přijato rozhodnutí vyvlastnit aktiva strategicky důležitých společností a převést je do státního vlastnictví,“ uvedl podle agentury AFP tajemník bezpečnostní rady Oleksij Danilov. Rozhodnutí podle Danilova padlo už 5. listopadu na nejvyšší bezpečnostní schůzce a vstoupilo v platnost o den později.

„Majetek těchto pěti společností bude spravovat ministerstvo obrany, aby uspokojil naléhavé potřeby ozbrojených sil. Patří mezi ně dodávky pohonných hmot a maziv, opravy vojenské techniky a zbraní,“ sdělil Danilov. „Po zrušení válečného stavu by se tento majetek mohl vrátit majitelům, nebo by byl vyplacen,“ dodal.

Je to poprvé od únorové invaze Ruska na Ukrajinu, co vláda použila stanné právo k takovému kroku. Zároveň je to také nejdramatičtější válečný zásah do velkého byznysu, který se dotkl společností napojených na oligarchy, jejichž politickou moc se tým prezidenta Volodymyra Zelenského dlouho snažil omezit, píše Reuters.

Vazby na podnikatele

Poslanec Železnjak předtím zveřejnil dokument, který zmiňuje stejné podniky. O znárodnění předtím informoval s odvoláním na svůj zdroj také server Ekonomična pravda a tisková agentura Interfax Ukrajina.

Firmy jsou částečně vlastněny státem a mají vazby na významné podnikatele Ihora Kolomojského, Vjačeslava Bohuslajeva nebo Konsťantyna Ževaha. Ten je v České republice známý v ruské podobě jména Konstantin Ževago.

Železnjak už předtím také uvedl, že podnikatelé budou odškodněni do jednoho roku od ukončení válečného stavu. Ten byl zaveden v únoru, kdy Ukrajinu napadla ruská vojska. Ukrajina je vysoce závislá na západních dodávkách zbraní a finanční podpoře ze strany Spojených států a Evropské unie.

Podle prezidenta Zelenského byl krok nutný a reaguje na naléhavé potřeby obranného sektoru Ukrajiny. „V těchto těžkých časech musíme nasměrovat všechny naše síly k osvobození naší země a lidu, k podpoře ukrajinské armády,“ napsal prezident na komunikační síť telegram.