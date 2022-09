Znásilnění je v Jižním Súdánu tak časté, že jej ženy už ani nehlásí, říká tým odborníků z OSN

Případy znásilnění jsou v Jižním Súdánu podle týmu lidskoprávních odborníků OSN tak časté, že se mnoho žen opakované sexuální útoky ani neobtěžuje hlásit. Napsal to v pátek zpravodajský web BBC. Odborníci se účastní jednání v rámci zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku, při kterém se hovoří mimo jiné o situaci v Jižním Súdánu. Džuba 22:51 23. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Případy znásilnění jsou v Jižním Súdánu podle týmu lidskoprávních odborníků OSN tak časté, že se mnoho žen opakované sexuální útoky ani neobtěžuje hlásit (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Oběti znásilnění nemají přístup k lékařské a traumatologické péči, a to ani ty, které byly během přetrvávající konfliktu skupinově znásilněny vícekrát. Podle expertů OSN pro lidská práva jsou v Jižním Súdánu ženy, které byly v posledních devíti letech znásilněny až pětkrát.

Lékařka v Jižním Súdánu: Měli jsme otevřený hrudník a museli jsme sáhnout po staré metodě dvou láhví Číst článek

„Představte si, co to znamená být znásilněna několika ozbrojenými muži, dát se dohromady kvůli dětem, a pak se to opakuje znovu a znovu a znovu,“ řekla šéfka panelu Yasmin Sookaová.

„Tyto ženy se nás ptají, kdy to přestane - v roce 2013, 2016, 2018, 2021 a nyní v roce 2022. Říkají, že stále vyprávějí své příběhy a nic se nemění,“ dodala.

„Ženám znásilněným ozbrojenými silami při sběru dříví je vyhrožováno smrtí, pokud to oznámí,“ uvedl člen panelu Andrew Clapham.