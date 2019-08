‚Mohou svádět muže ke znásilnění.‘ Malajsijský senátor navrhl trestat ženy za chování a oblékání

Organizace hájící práva žen v Malajsii tento týden zaznamenaly určitý úspěch. Dosáhly toho, že senátor Mohamad Imran stáhl svůj návrh zákona o sexuálním obtěžování. Omluvil se taky za slova o tom, že tento zákon má chránit muže, případné násilníky - před údajným sváděním žen. Podrobnosti zjišťoval Radiožurnál. Kuala Lumpur 16:11 3. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Malajsijská vlajka | Foto: Lim Huey | Zdroj: Reuters

„Ministr vnitra by měl připravit návrh zákona o sexuálním obtěžování, aby si muži dokázali poradit s jednáním, řečmi nebo oblečením žen, které tak vlastně mohou muže svádět k incestu, znásilnění, obtěžování a pornografii,“ horlil v malajsijské horní sněmovně pětašedesátiletý senátor Mohamad Imran Abd Hamíd.

Záznam jeho projevu přinesl server New Strait Times. Na videu je vidět, že zatímco senátor hřímá o ochraně mužů před svody, jeho kolegové se usmívají. Místopředseda malajsijského senátu ovšem návrh podpořil. Následovala vlna kritiky. Na twitteru se ozvala například malajsijská ženská organizace AWAM.

„Odsuzujeme výroky senátora Mohamada Imrana, podle kterého má zákon o sexuálním obtěžování chránit muže před sváděním k trestnému činu, například znásilnění,“ napsala organizace.

A ozvali se také muži. Server Malay Mail zveřejnil otevřený dopis adresovaný senátoru Mohamadu Imranovi.

„K vašemu návrhu nemám slov. Dochází vám, že ten zákon má chránit ženy a děti? Podle vás je prý třeba chránit muže před svody žen. Opravdu si myslíte, že muži se dají tak snadno svést ke spáchání sexuálně motivovaného trestného činu? Jako muže mě to uráží,“ píše autor otevřeného dopisu.

Zareagovala také poslankyně Kasthuri Pattoová, členka parlamentního výboru pro rovná práva. Podivila se, že i v roce 2019 ještě stále někdo dává vinu obětem. Netrvalo dlouho - pouhý den - a od senátorových názorů se distancovalo jeho vlastní uskupení, Lidová strana spravedlnosti (PKR). Jeho lídr Anwar Ibrahim senátora ve čtvrtek vyzval, aby tak absurdní návrh a urážku žen stáhl.

Stačí omluva?

Senátor Mohamad Imran to udělal a za své výroky se omluvil. „Myslel jsem to dobře, nečekal jsem, že to někdo bude považovat za tak velkou chybu a že to urazí tolik žen i mužů,“ řekl Mohamad Imran.

Malajsijský server Star Online zaznamenal, že někteří jeho spolustraníci žádají vedení strany, aby senátora vyměnilo.

Středisko řízení a politických studií v Kuala Lumpuru mezitím zveřejnilo zprávu o názorech malajsijských mužů na sex. Ze zprávy vyplývá, že z celkem dvou tisíc oslovených mužů správně identifikovalo partnerčin souhlas s intimním stykem pouze 35 %.