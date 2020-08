V Asii zabíjí znečištěné ovzduší více než koronavirus. V Tokiu má tento rok na svědomí již 30 000 lidí

Z pohledu nemoci covid-19 patří Asie mezi nejvíce postižené kontinenty. Největším zabijákem ve velkých asijských městech ale není koronavirus, nýbrž znečištěné ovzduší. Podle odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO) zabije každý rok jen v jihovýchodní Asii až dva a půl milióny lidí. Tokio/Peking/Bangkok 10:57 8. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejhorší ovzduší je v Tokiu, kde způsobuje nejvíce předčasných úmrtí a největší ekonomické škody, ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Žebříček asijských měst s nejhorším znečištěním ovzduší vede japonské Tokio. „V Tokiu zatím letos od začátku roku prokazatelně zemřelo na následky znečištěného vzduchu více než 30 000 lidí a do konce roku to bohužel bude dalších 30 000,“ uvádí David Jakš, asijský zpravodaj Radiožurnálu.

Nejhůře jsou na tom aglomerace, které mají všechny minimálně 15 milionů obyvatel. Za japonským hlavním městem následuje čínská Šanghaj a indické Dillí. Vysoko se tradičně umísťuje také Jakarta, Bangkok a Peking.

Pořadí měst v žebříčku se prakticky mění jen v první desítce, nová města se neobjevují. Například Peking kvalitu vzduchu zlepšil, a to především v zimě. Jiná čínská města ale stoupají v žebříčku stále výše, patří mezi ně hlavně Hongkong, Kanton nebo Šanghaj. Každoročně také stoupají ekonomické ztráty z důvodu předčasné smrti lidí kvůli znečištěnému ovzduší.

Nejnebezpečnějšími škodliviny pro lidské plíce, které se ve vzduchu nacházejí, je oxid uhličitý a pevné prachové částice. V indických a čínských městech jsou to také sloučeniny síry. Ty se dostávají do plic při každém nádechu a nevratně je poškozují. Lékaři vyčíslili ekonomické škody, které předčasná úmrtí kvůli znečištěnému vzduchu způsobují. „I v téhle kategorii vedení znovu patří Tokiu a sice až s téměř neuvěřitelnou částkou 32 miliard dolarů každý rok,“ říká David Jakš.

Podle singapurského zpravodajského serveru Channel News Asia by mohlo být řešením přeměna vysoce produkovaného bio odpadu na energii. Kdyby se asijským státům povedl najít způsob, jak tuto přeměnu udělat, zlepšilo by se tím znečištěné ovzduší a zároveň by vznikly tisíce nových pracovních míst.