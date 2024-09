Zničený nábytek vevnitř a haldy odpadu venku. Obyvatelé polské Kamieniece řeší následky povodní

Povodeň v Polsku mohla podle satelitních snímků finské společnosti ICEYE zaplavit dvacet tisíc budov. Události posledního týdne vzbudily mezi Poláky obrovskou vlnu solidarity. Na oběti živelní pohromy mezi sebou vybírají peníze i materiální pomoc. „Mě dojalo snad nejvíc ne to, že člověk věděl, že ta voda přijde, ale to, že lidé tak strašně moc chtěli pomoc a že pomáhali,“ říká Češka žijící v polské Kamienieci Ząbkowického. Od stálé zpravodajky Kamieniec Ząbkowicki 13:29 21. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obyvatelé polské Kamieniece řeší následky povodní (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Prvním transportem odsud vyjelo skoro sto krabic a sto kartonů pomoci. Bylo to velké nákladní auto,“ popisuje koordinátor sbírky Marcin.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž

„Odjelo do Kamieniece Ząbkowického, který zaplavily řeky Kladská Nisa a Budzówka. Poslali jsme tam generátor, protože nám ho sem lidé donesli, a taky čtyři vysoušeče,“ říká.

Město Kamieniec Ząbkowicki letos, stejně jako v roce 1997, zalila místní říčka Budzówka i Kladská Nisa. Po ní sem navíc přišla povodňová vlna způsobená protržením přehrady.

1:51 Letos k volbám poprvé v životě nepůjdou. Někteří obyvatelé na Bruntálsku na ně nemají ani pomyšlení Číst článek

„Povím to tak. V roce 1997 byla voda výš, ale dva dny tu klidně stála a to bylo vše. Ale teď byla dravá a brala všechno,“ myslí si pan Jan. Se sousedkami uklízí to, co zbylo ze zahrádky domu u mostu.

Všechno z přízemí už vynosili před dům, vše půjde na skládku. V prázdných pokojích přízemních bytů teď pracují vysoušeče.

Dům nad Budzówkou zaplavila voda do poloviny přízemí. Také prorazila zdi sousedovi dřevěné prodejny ovoce a zeleniny.

„Skoro před každým domem jsou teď haldy odpadu. Je to nábytek většinou z přízemí, sedací soupravy, postele, skříně, stoly, které už se nepodařilo zachránit. Technické služby sváží tento odpad do dvou velkokapacitních kontejnerů, které jsou postavené v centru, hned vedle říčky Budzówka, která už se vrátila do svého koryta.“

Škody na majetku

„Skříně, všechno odchází. Dneska mi spadly poličky. Všechno jsem si vydezinfikovala, aspoň zatím, dokud nemám nic. Všude byla plovoucí podlaha, tu jsme strhli. Sušičku jsme dostali od manžela z práce, rohová sedačka, tu jsem ještě ani nesplatila, zato jsme si koupili do ložnice postel a dali jsme ji na taková štokrlata, ale voda byla vyšší a jedno štokrle ještě ruplo pod tíhou a pod vodou,“ vyjmenovává škody Soňa, Češka žijící v Kamienieci Ząbkowickém v domě z roku 1920 na ulici souběžné s říčkou.

1:51 Plánoval rekonstrukci, místo toho přišla povodeň. Dům mu voda zaplavila týden po nastěhování Číst článek

I před jejím domem se o plot zahrady opírá obrovská hromada vyházeného nábytku.

„My jsme stihli utéct. Když byl plán evakuace, tak jsem říkala, že půjdu o patro výš, tam bydlí sestra mého manžela, ale hasiči nás upozornili na to, že kdyby šla velká vlna, tak budou muset evakuovat stejně celou tu bytovku,“ dodává.

„Tak jsme se rozhodli, šli jsme k rodičům mého manžela, ti bydlí kousíček dál, tam voda v sedmadevadesátém nebyla, tak jsme doufali, že nebude ani teď,“ vysvětluje.

Soňa s manželem už byt vyklidili. Kromě pračky dokonce přežily všechny spotřebiče. Před evakuací je postavili na stůl a kuchyňskou linku. I u nich je tak teď to hlavní na vysoušeči, takže nezbývá než čekat.

S opravami si ale prý poradí sami. „Já mám takovou povahu, že si ráda všechno dělám po svém. Já jsem věděla, co vyhodím. Mě dojalo snad nejvíc ne to, že člověk věděl, že ta voda přijde, ale to, že lidé tak strašně moc chtěli pomoc a že pomáhali,“ uzavírá Soňa.