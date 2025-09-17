Zničila dům polská raketa? ‚K selhání techniky může dojít, základem ale byly ruské útoky,‘ míní expert
Polský list Rzeczpospolita s odvoláním na nejmenované zdroje v úterý napsal, že při zásahu protivzdušné obrany proti sedmnácti dronům, které pronikly z Běloruska na polské území, zasáhla a poničila dům v obci Wyryki na východě země raketa vystřelená z polské stíhačky F-16. „Kdyby Rusko nepodniklo útok, polské stíhačky nemusely střílet a nestalo by se nic,“ vysvětluje pro Radiožurnál vojenský analytik Milan Mikulecký.
Podle původních informací měl dům v obci Wyryki poničit jeden z bezpilotních letounů. Polské ministerstvo obrany informace deníku Rzeczpospolita oficiálně nekomentovalo, incident vyšetřuje polská prokuratura. Pokud se potvrdí, že na dům v obci Wyryki dopadla skutečně raketa vypálená z polské stíhačky, mohla to být nutná daň za zásah proti náletu dronu z Běloruska?
De facto jste si odpověděl sám, ano. Kdyby Rusko nepodniklo útok na Polsko, tak nemusely jít do vzduchu polské a nizozemské stíhačky, nemusely střílet rakety a nestalo by se nic. Tak to je.
00:00 / 00:00
Rusko přešlo na útoky s levnými zbraněmi. My se připravujeme na válku se sofistikovanými systémy, popisuje vojenský analytik Milan Mikulecký
Podle zdroje listu Rzeczpospolita škody na domě ve Wyrykách způsobila raketa, vzduch-vzduch ze stíhačky F-16, které se během letu porouchalo naváděcí zařízení. Střela se prý naštěstí neodjistila a neexplodovala, protože zafungovaly pojistky. Dá se tedy mluvit o případném pochybení, možná selhání polské protivzdušné obrany?
Určitě ne. Je to složitý zbraňový systém. Nevíme, jaký typ střely AMRAAM, což je střela pro vzdušný boj, polské letectvo té noci použilo. Nicméně k selhání techniky občas může dojít.
To, že na zemi k ničemu nedošlo oproti tomu, co se stalo – to bylo v listopadu 2022, kdy na území Polska dopadla raketa S-300 a následkem toho byly dvě oběti na životech. Tentokrát to dopadlo relativně dobře pouze materiálními škodami poměrně malého rozsahu, které půjdu odstranit. Ale skutečně základ je v ruských útocích.
Drony ‚Gerbery‘
Co víme o typu dronů, které před týdnem pronikly do polského vzdušného prostoru? Údajně se podařilo sestřelit tři ze sedmnácti. Bylo nutné proti něm nasadit stíhací letouny?
Rusové použili drony, které označujeme jako Gerbery. To jsou drony, které jsou velice levné na výrobu a jejich jediným úkolem je odvést pozornost od dronů Šáhid, jejichž radarový odraz se snaží imitovat a soustředit tak ukrajinskou obranu právě proti Gerberám tak, aby Šáhidy, které nesou výbušninu, mohly proletět.
Objasnění případu
Prezident Karol Nawrocki sdělil, že bude po vládě požadovat objasnění celého případu. Premiér Donald Tusk zdůraznil, že veškerá odpovědnost za poškození domu spadá na Rusko jako strůjce provokativního dronového náletu. Přislíbil také, že se závěry vyšetřování budou seznámeni jak prezident, tak veřejnost.
Gerbery někdy také nosí výbušninu, ale není to jejich primárním úkolem. A navíc u Gerber, které byly použité nyní proti Polsku, byl prostor pro výbušniny vyplněný přídavnými nádržemi, aby mohly z míst, kde je Rusové odpalují, doletět až na území Polska.
Váš dotaz zda byl nutné nasadit stíhačky – vzhledem k tomu, že Severoatlantická aliance se dosud připravovala a stále bohužel ještě připravuje na úplně jiné typy konfliktu, tak jsme neměli ani moc co jiného nasadit.
Generální tajemník NATO Mark Rutte koncem minulého týdne oznámil spuštění operace Východní stráž na posílení Východního křídla aliance. Jak nastavit účinnější protivzdušnou obranu před případnými útoky dronů na území aliančních států, nebo konkrétně Polska?
Já bych to rozdělil. Politická reakce byla zcela správná. To, že se alianční země postavili za Polsko, je jasný signál. Potom ta vojenská část – minimálně od roku 2023 Rusko za pomoci Iránu přešlo k těmto útokům se zbraněmi, které nejsou až tak sofistikované, ale jsou levné.
Nad vládními budovami v Polsku létal dron. Ochranka ho zneškodnila a zadržela dva Bělorusy, oznámil Tusk
Číst článek
Je možné je produkovat ve velkém množství a ve velkém množství používat. Ani Polsko, ale dá se říct, že celá Severoatlantická aliance, včetně Spojených států, se nedokázala tomuto myšlení přizpůsobit.
My se stále připravujeme na válku s protivníkem, který má sofistikované systémy, což je dobře, protože Rusko má sofistikované systémy. Ale Rusko se během své agrese proti Ukrajině dokázalo mentálně přizpůsobit válce, která je vedená na nižší úrovni, kdy cílem je ekonomicky vyčerpat protivníka.
Náš problém je, že jsme nedokázali změnit naše myšlení. Pokud se na Gerberu v ceně nějakých deseti tisíc dolarů používá AMRAAM, který stojí jeden milion dolarů v nejnovějších verzích, v těch starších nějakých 400 tisíc, tak to je válka, kterou si nemůžeme dovolit vést, protože bychom jí zkrátka prohráli ekonomicky.