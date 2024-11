Zničit veřejnou debatu je snadné, politikům stačilo ignorovat média, popisuje slovenský novinář

Slovenská veřejnoprávní média v létě prošla výraznou změnou, které nezůstalo jen u slov v názvu. Dosavadní RTVS nahradila Slovenská televize a rozhlas (STVR) s novým vedením. Na politické tlaky si ale stěžují i soukromá média. „Prakticky jsme odešli nebo byli odejiti všichni, kdo jsme moderovali velké politické diskusní pořady,“ popisuje v podcastu Chyba systému Českého rozhlasu Plus moderátorka televize Joj a novinářka Jana Krescanko Dibáková. Bratislava 9:47 20. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Od voleb nás prakticky bojkotovali všichni koaliční představitelé, říká reportérka Krescanko Dibáková | Zdroj: Český rozhlas

„Od voleb nás prakticky bojkotovali všichni koaliční představitelé. Na začátku se vymlouvali, že mají jiný program, později to přecházelo do přímého odporu. Napsala jsem na sociální sítě, že v takovém případě nejsme schopni zajistit objektivitu a buď bychom museli skončit, nebo změnit dramaturgii toho pořadu,“ popisuje bývalá reportérka.

Žádná ze čtyř nejdůležitějších slovenských televizí podle ní svým zaměstnancům nekryla záda ani nevyzvala politiky, aby začali chodit do vysílání. „Politici v kuloárech i veřejně říkali, že ten a ten už nebude moderovat to a to. A televize prakticky den po volbách rezignovaly,“ dodává současná členka redakce deníku SME.

Mediální scénu podle Krescanko Dibákové proměnil vzestup alternativních a dezinformačních médií. Politici jim dávají přednost, protože v nich mohou dávat propagandistické rozhovory bez oponentury kritického moderátora. „Mně jeden z politiků otevřeně řekl: ‚Já k vám nepřijdu, protože bych u vás politicky nic nezískal‘,“ uvádí příklad.

„Není to záležitost jednoho média, do kterého by nikdo nechodil, ale velmi výrazný a všeobecný trend. Je vidět, jak snadno lze zničit veřejnou debatu. Nepotřebujete žádnou šílenou legislativu, stačí ignorovat média, která fungují podle přísných redakčních pravidel a etických kodexů,“ poznamenává moderátor Braňo Závodský, který působí v Rádiu Expres.

Osobně lituje, že se soukromé televize nepostavily na odpor, protože díky svému kapitálu byly posledními, kdo mohly politickým tlakům odolávat. Vládní politici k němu do pořadu stále občas chodí, ovšem premiér Robert Fico už ne, přestože s ním v jeho minulých funkčních obdobích vedl desítky rozhovorů.

Státní televize? Zatím ne

„Naše veřejnoprávní televize a rozhlas si s sebou stále nesou dědictví 90. let, kdy byly služebníky politiků. Ani v dalších letech se to zásadně nezlepšilo. Nedokázaly si vybudovat silné postavení u diváků a posluchačů, kteří pak ani nemají zájem veřejnoprávní média bránit a sledovat, co se v nich děje. A s tím upadá kvalita,“ hodnotí Závodský.

Jako moderátor hlavní politické debaty ve veřejnoprávní televizi například zažil, jak mu mluvčí politika telefonicky oznámila, že její šéf v neděli přijde do debaty a že v ní bude sám.

„Pak o tom mluvíte se šéfredaktorem a on vám na to řekne: ‚Vím o tom, je to tak.‘ Tak co vám pak zbývá? V tomto pracovat nemůžete,“ ilustruje důvody, proč v roce 2008 odešel.

Dibáková se zatím zdráhá slovenská média přes provedené změny označit za státní. „Zmizely některé kritické formáty, ale zatím se nezdá, že by tam byly nějaké opravdu propagandistické pořady jako za socialismu,“ připouští.

Za špatný nepovažuje ani navázání rozpočtu na HDP, s čímž přišla už předchozí vláda. „Problém je, že z původních 0,17 to kleslo na 0,12 procenta. A kdyby byl garantovaný v ústavě, byla by STVR svobodnější, takto ho může libovolně měnit prostá většina v parlamentu,“ dodává.

