Zoo v polské Lodži staví imitaci pralesa jihovýchodní Asie. Bude chovat i kriticky ohrožené druhy

Zoologická zahrada v polské Lodži bývala plná starých ocelových klecí a nehezkých betonových zdí. Město se ji nedávno rozhodlo modernizovat. A vzalo to od podlahy. Většinu Zoo srovnalo se zemí. V zahradě teď vyrůstá obří zoo-botanický pavilon, který podle lodžské radnice nebude mít na kontinentální Evropě obdoby. V imitaci pralesa jihovýchodní Asie budou společně žít zvířata různých druhů.

„Zahrada vznikla před válkou, poslední velké investice jsou z padesátých let. Takhle jsme už nemohli dále fungovat,“ vysvětluje zpravodaji Českého rozhlasu ředitel lodžské zoo Arkadiusz Jaksa.

Příběh gigantické rekonstrukce začal v bývalém pavilonu slonů. „Před pár lety nám tady uhynula naše poslední slonice Magda. Patřila mezi nejstarší slony v Evropě. Podmínky tady byly takové, že nové slony by nám už nikdo nedal.

Ilustrační foto | Foto: Zdeněk Čermák

Šel jsem za primátorkou pro nějaké drobné na modernizaci pavilonu. Odešel jsem místo toho s úkolem vymyslet úplně novou koncepci zahrady. Tak vzniklo Orientarium. Slonice Magda pomohla tomu, že se staneme jednou z nejmodernějších Zoo v Evropě,“ vzpomíná Jaksa.

Replika přírody

Plány zahrady nejsou malé. Za v přepočtu 1,5 miliardy korun tady na ploše deseti fotbalových hřišť vznikne zoo-botanická replika přírody jihovýchodní Asie. „Jde o velice atraktivní region s bohatou faunou. Vybrali jsme si jej také proto, že je to oblast, která je momentálně pod největším ekologickým tlakem. Tamní druhy jsou kriticky ohrožené.“

V novém Orientariu budou v zeleni deštného pralesa společně zvířata různých druhů, tak jako v přírodě. „Zajímavé to bude nejen pro návštěvníky, ale i pro zvířata. V zahradách vždy bojujeme s tím, aby se nám nenudila. Takhle budou mít mnohem více podnětů. Pochopitelně to musíme udělat tak, aby to pro ně bylo bezpečné.“

Oceánská část

Do Orientaria se vrátí sloni indičtí. V další části by vedení chtělo společně umístit orangutany, gaviály, gibony a asijské medvědy. A asi nejambicióznější plán bude mít podobu obřího akvária s podvodním tunelem.

Ilustrační foto | Zdroj: Fotobanka Pixabay (5008272)

„Pracovně tomu říkáme Celebes. Bude to oceánská část s korálovým útesem z živých sasanek, kde budeme chovat mořské ryby, žraloky a rejnoky. Na souši se budou prohánět opice. Vše bude spojené s asijským kulturním koloritem, jako jsou budhistické svatyně.“

Nové druhy

Orientarium bude pro lodžskou Zoo znamenat přírůstek nových druhů. Ty chráněné se chystá vyměnit s jinými zahradami. „Snažíme se pro zvířata vytvořit tak dobré podmínky, aby nám je ostatní zahrady sami chtěli dávat, protože tady budou mít šanci vyvést mladé.“ Dodává ředitel Zoo Arkadiusz Jaksa.

Nejbližší podobný pavilon se nachází až na britských ostrovech. I proto Jaksa doufá, že Orientarium přitáhne turisty zdaleka. Počítá s pětinásobným nárůstem návštěvnosti, aby Zoo mohla splatit půjčky, které si na nový pavilon vzala. Hotovo má být za dva roky.