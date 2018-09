Juncker chce, aby Facebook a Google mazaly výzvy k terorismu do hodiny. Plánuje i nový úřad

Internetové firmy jako Google nebo Facebook by měly mít v EU povinnost do hodiny smazat ze svých platforem teroristickou propagandu, navrhuje Evropská komise. Záměr ve středu v projevu před Evropským parlamentem oznámil předseda komise Jean-Claude Juncker. Komise také navrhuje rozšířit pravomoci vznikajícího Úřadu evropského veřejného žalobce tak, aby se mohl zabývat teroristickou problematikou. Štrasburk 10:55 12. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker při projevu v Evropském parlamentu ve Štrasburku. | Foto: Vincent Kessler | Zdroj: Reuters

„Musíme být schopni stíhat teroristy i přes hranice. Terorismus hranice neuznává,“ řekl Juncker. Nová opatření podle něj umožní také efektivněji zasahovat proti praní špinavých peněz.

‚Sociální sítě ať mažou jen příspěvky o genocidě.‘ Klaus mladší chystá zákon o svobodě slova na internetu Číst článek

Součástí návrhu, se kterým by komise měla přijít ještě ve středu, je také jasná definice toho, co to vlastně teroristický obsah je. Jde například o výzvy k páchání teroristických útoků či dokonce návody na to, jak jej podniknout, ale také o propagaci aktivit teroristické skupiny.

Hrozba vysokých pokut

Návrh, kterým se budou zabývat členské státy i europarlament, ale obsahuje také pojistky pro situace, kdy bude nějaký obsah odstraněn neoprávněně.

Členské státy by podle názoru komise měly nastavit dostatečné pokuty, pokud firma žádosti policie či státního zástupce o smazání teroristického obsahu odpovídajícím způsobem nevyhoví. Pokud se to bude stávat opakovaně, mohla by pokuta dosáhnout až čtyř procent celosvětového obratu internetové firmy, navrhuje komise.

Unijní exekutiva také navrhuje, aby se terorismem mohl zabývat vznikající úřad evropského veřejného žalobce, nyní zaměřený především na poškozování finančních zájmů EU a přeshraniční daňové podvody.

‚Víte lépe, co chce Maďar?‘ Orbán odmítl výtky europoslanců kvůli porušování unijních hodnot Číst článek

Chystaný úřad žalobce by podle návrhu řídil a koordinoval vyšetřování terorismu, které se dotkne více států unie, a tedy i několika různých policejních agentur.

Nová ochrana voleb

Evropská komise ve středu také přijde s novými pravidly, která mají lépe chránit volby v unii před zásahy cizích zemí či soukromých subjektů. Juncker očekává, že návrhy rychle podpoří šéfové států a vlád unijních zemí, kteří se příští týden sejdou na neformálním summitu v rakouském Salzburgu.

Komise chce návrhy zajistit, aby volby do europarlamentu v květnu příštího roku byly svobodné, spravedlivé a bezpečným způsobem zorganizované. Konktérně chce komise větší transparentnost politické inzerce na internetu a postihy za neoprávněné využívání osobních dat ve snaze ovlivnit výsledek voleb.

#SOTEU @JunckerEU: „Musíme se zabývat tématem přistoupení zemí západního Balkánu. Když se tím nebudeme zabývat my, budou to dělat jiní vlivní hráči.“ pic.twitter.com/HmfAsVSAUm — Evropská komise v ČR (@ZEK_Praha) 12. září 2018