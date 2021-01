Děti v Latinské Americe nechodí kvůli covidu do školy. UNICEF varuje, že miliony se tam už možná nevrátí

Zatímco většina českých dětí se během podzimu alespoň částečně vrátila do škol, ty v Jižní Americe a Karibiku tam často nebyly už přes osm měsíců. Vyplývá to ze zprávy UNICEF. Ta varuje, že zavřené školy ještě více zvýší nerovnost v regionu, a úplně tak obrátí příznivý vývoj několika posledních let. Jedná se navíc o oblast nejvíce zasaženou koronavirem. Nakazilo se tam už téměř 13 milionů lidí a skoro půl milionu jich s nemocí i zemřelo.

