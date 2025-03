Zpravodaj Konvalina: Češi v USA Evropu vidí kriticky. Trumpovi se leccos odpouští, jeho voliči mu věří

Češi žijící ve Spojených státech domů jezdí třeba na zdravotní zákroky nebo na chalupy. Čím dál kritičtěji ale vnímají vztah mezi USA a Evropou. „U části obyvatel Spojených států převládá názor, že náš život je na jejich úkor, že náš obchod znevýhodňuje USA,“ říká pro Český rozhlas Dvojka Miroslav Konvalina, bývalý zpravodaj ČRo ve Spojených státech a donedávna také ředitel Českého centra v New Yorku. Washington D.C. 19:25 11. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít I mezi krajany jsou podle Miroslava Konvaliny příznivci a odpůrci Donalda Trumpa (ilustrační foto) | Foto: Bill Greenblatt | Zdroj: UPI / Profimedia

Mezi českými krajany v USA jsou rozdíly podle toho, kde jsou usídleni. „Třeba starokrajané v Iowě už často ani neumí česky. Jejich předchůdci, rodiče, prarodiče pěstovali kukuřici a sóju a oni teď už nemají přímé vazby na Česko,“ říká v pořadu Jak to vidí... bývalý zpravodaj z USA Miroslav Konvalina.

Host: Miroslav Konvalina, bývalý ředitel Českého centra v New Yorku a někdejší zpravodaj Českého rozhlasu v USA

„Naopak například krajané v New Yorku se už nemohou dočkat, až skončí škola a maminky s dětmi přijedou do Česka na celé léto. Tito krajané mají s Českem přímý kontakt. Umí si dát informace do přímých souvislostí. Mají třeba radost z nové možnosti korespondenční volby.“

Krajani a Donald Trump

I mezi krajany jsou podle Miroslava Konvaliny příznivci a odpůrci Donalda Trumpa. Komplikuje se jejich situace po Trumpově zvolení?

„Rozhodně jsou teď obezřetnější. Nikdy neví, kam se situace vyvine. Je ale zajímavé, že Donaldu Trumpovi se leccos odpouští. Američané, kteří toužili po změně, a je jich velká část, Trumpovi věří. Věří, že ví, co dělá.“

„Trump dokázal svou moc takovým způsobem centralizovat, že se mu vlastně nikdo nedovolí vzepřít,“ dodává Konvalinka. „Třeba teď byla v Bílém domě konference o kryptoměnách a všichni představitelé byznysu začínali svůj projev květomluvou na Donalda Trumpa. To si až připadáte, že jste v Severní Koreji.“

Evropa pohledem krajanů

„Krajané si do Česka rádi zajednou k zubaři a na kolonoskopii,“ říká s úsměvem bývalý zpravodaj. „Je to u nás levné a oni vidí, že se tady máme dobře. Je u nás bezpečno. Lidé si mohou dovolit chalupy. Daně z nemovitostí nejsou tak ukrutné jako v USA,“ dodává.

„Zároveň ale začínají být kritičtí. U části obyvatel Spojených států převládá názor, že náš život je na jejich úkor, že náš obchod znevýhodňuje USA a že financují mezinárodní organizace jako NATO. Takhle jim to je neustále předsouváno. Z jejich pohledu nás financují a my za to nejsme dostatečně vděční.“

„Pozoroval jsem, jak na amerických univerzitách mizí evropská studia. Jak se Evropa jako téma dostává už dlouhou dobu do stínu. Nyní se nám to trošku vymstilo,“ konstatuje Miroslav Konvalina.