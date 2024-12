Zpravodaj: V Magdeburku neútočil terorista. Místní jsou přesto naštvaní, že policie nezasáhla dříve

Německo prochází složitým obdobím, ale podle prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera má dost sil na to, aby všechny problémy zvládlo. Řekl to ve vánočním projevu, jímž Němce vyzval k jednotě a důvěře v sebe sama. Navzdory proslovu ale polarizace ve společnosti trvá. „Výzvu lidé asi berou na vědomí, ale že by apel mohl cílit na celou společnost, v tom jsem docela skeptický,“ říká berlínský zpravodaj Českého rozhlasu Václav Jabůrek.

Interview Plus Magdeburk 18:16 29. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít