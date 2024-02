‚Zrada, kterou nikdy neodpustíme.‘ Tisíce Izraelců protestovaly proti vládě a za propuštění rukojmích

Tisíce lidí vyšly v sobotu večer do ulic Tel Avivu, Jeruzaléma a dalších izraelských měst demonstrovat proti premiérovi Benjaminu Netanjahuovi a jeho vládě, kterou viní, že nedělá dost pro propuštění rukojmích držených hnutím Hamás v Pásmu Gazy. Informoval o tom deník Haarec. Server The Times of Israel (ToI) také uvedl, že řečníci v Tel Avivu na demonstraci byli tentokrát mnohem kritičtější vůči vládě.

Tel Aviv 8:46 4. února 2024