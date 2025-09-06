Surfař zemřel u Sydney po útoku žraloka. Taková smrtelná zranění nejsou v Austrálii častá

Surfaře u pobřeží Sydney na východě Austrálie napadl v sobotu žralok. Muž následně na břehu podlehl těžkým zraněním. S odvoláním na policii o tom informovala agentura DPA. Úřady v místě nasadily vrtulníky a drony, aby žraloka nalezly. Pláže v okolí jsou prozatím z bezpečnostních důvodů uzavřené.

Uzavřená pláž v Sydney, kde žralok způsobil surfaři smrtelná zranění

Incident se stal v pobřežní oblasti Long Reef asi 20 kilometrů od Sydney. Místní média uvedla, že muže vytáhli na břeh jiní surfaři. Odborníci nyní zkoumají poničené surfovací prkno, aby zjistili, jaký žralok v místě zaútočil.

Smrtelná zranění způsobená žraloky jsou v Austrálii poměrně zřídka vídaným jevem, neboť mořští predátoři se pohybují dál od břehu než většina plavců.

Agentura DPA napsala, že podle australské databáze se v loňském roce odehrál jediný smrtelný útok žraloka na člověka, v letošním roce pak tři. U Sydney žralok naposledy zabíjel v roce 2022, předtím město takové úmrtí nezaznamenalo zhruba 60 let.

