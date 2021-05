Izraelská armáda zničila v Gaze budovu, kde měli kanceláře novináři. Tvrdí, že ji využíval i Hamás

Výškovou budovu v Gaze, kde měla kanceláře tisková agentura AP a televize Al-Džazíra a která se v sobotu zřítila při izraelském náletu, podle izraelské armády využívalo hnutí Hamás, jež v palestinské enklávě vládne. Armáda Hamás obvinila, že média využíval jako lidské štíty, a zdůraznila, že civilisty v objektu varovala v dostatečném předstihu. Generální ředitel AP Gary Pruitt nad náletem vyjádřil zděšení s tím, že novináři těsně unikli smrti. Gaza/Tel Aviv 18:06 15. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zřícení výškové budovy v Gaze, kterou sestřelily izraelské nálety. V budově měla kanceláře americká agentura AP i katarská televize Al Džazíra, součástí ale byly i byty | Zdroj: Reuters / Stringer

„Teroristická skupina Hamás záměrně umisťuje své vojenské aktivity do centra civilní populace v Pásmu Gazy,“ uvedla izraelská armáda.

Ve výškové budově Al-Džalaa sídlily kanceláře několika zahraničních médií včetně AP a Al-Džazíry. Podle listu The Times of Israel armáda kontaktovala lidi v budově, aby je informovala, že objekt bude do hodiny bombardovat.

Před hlavním útokem pak na střechu dopadla menší střela, která nezpůsobila velkou škodu a jejímž smyslem bylo urychlit evakuaci. Následoval hlavní zásah.

Podle izraelské stanice Kanál 12 mohly budovu využívat teroristické skupiny jako skrýš zbraní, komunikační centrum či kybernetické středisko. Krátce nato izraelská armáda řekla, že v objektu vyvíjela aktivity vojenská rozvědka Hamásu. Zároveň potvrdila, že před hlavním zásahem varovala civilisty v budově.

Hamás krátce po náletu pohrozil útokem na centrální Izrael. „Po bombardování civilní výškové budovy v Gaze se musí obyvatelé Tel Avivu a centra připravit,“ uvedl Abú Ubajdá, mluvčí Brigád Kásam, ozbrojeného křídla palestinského hnutí Hamás.

‚Šok a zděšení‘

Generální ředitel AP Pruitt v prohlášení vyjádřil „šok a zděšení“ z toho, že izraelská armáda zničila budovu, kde byly kanceláře AP a dalších médií. Zdůraznil, že armáda věděla, kde se kancelář AP v Gaze nachází a že tam jsou novináři.

Izrael pokračuje s nálety v Gaze. Po nočním útoku s 10 mrtvými se stal terčem dům, kde sídlila i média Číst článek

Před náletem podle něj přišlo varování, ale civilistům se podařilo uniknout jen těsně. Agentura AP je nyní podle Pruitta v kontaktu s americkým ministerstvem zahraničí a snaží se získat informace od izraelské vlády.

„Je to neuvěřitelně znepokojivý vývoj. Těsně jsme se vyhnuli strašným ztrátám na životech. V budově byl tucet novinářů AP a nezávislých pracovníků a naštěstí jsme je mohli včas evakuovat. Kvůli tomu, co se dnes stalo, bude svět vědět méně o tom, co se děje v Gaze,“ řekl v sobotu Pruitt.

Násilí mezi Izraelem a Hamásem je teď nejhorší od poslední války v roce 2014. Příměří se snaží vyjednat Egypt, Spojené státy i Rusko. Zatím ale bezvýsledně. Dál roste i napětí mezi etnickými skupinami na Západním břehu Jordánu a přímo v Izraeli. Mluví se o občanské válce. A ve světě přibývá protestů proti postupu Izraele.

V Jordánsku například demonstranti požadují vyhoštění izraelského velvyslance. Protesty ale pokračují i v Libanonu Německu, Francii nebo Austrálii.