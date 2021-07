Ve zřícené budově v Miami končí záchranné akce. Objekt se musí zdemolovat kvůli očekávané bouři

Záchranáři v Miami v sobotu přerušili pátrání po 121 pohřešovaných v troskách obytné budovy, která se zřítila minulý týden ve čtvrtek a v jejíchž sutinách našli dosud 24 obětí. Místní úřady se nyní snaží co nejrychleji připravit řízenou demolici zbytku bytového komplexu, protože k Floridě se blíží tropická bouře Elsa. Ta by do Miami podle televizní stanice CNN mohla dorazit už v noci na pondělí místního času. Miami 10:17 4. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyšetřování zhroucení budovy v městečku Surfside má podle Reuters zahájit americký Národní institut pro standardy a technologie. | Foto: Joe Skipper | Zdroj: Reuters

Úřady rozhodly o demolici zbývající části objektu kvůli obavám, že zbytek budovy by se mohl kvůli bouři zřítit a spadnout „špatným směrem“, což by pak ztížilo pátrání po obětech. „Doufáme, že to stihneme před bouří,“ citovala CNN starostku Miami-Dade Daniellu Levineovou Cavaovou.

„Postupujeme (s přípravami na demolici), jak nejrychleji je to možné,“ dodala. Kvůli očekávané bouři guvernér Floridy Ron DeSantis vyhlásil v 15 okresech stav nouze.

Jakmile bude stavba zbouraná, chtějí nechat úřady okamžitě odklidit trosky, aby se mohli záchranáři dostat poprvé do částí garáží. V nich by mohly být podle šéfa záchranářů „dutiny“, ve kterých by ještě mohli být přeživší. Od zřícení budovy 24. června se ale nepodařilo nikoho živého z budovy vyprostit.

Pátrání v bytovém areálu Champlain Towers South úřady kvůli bezpečnosti záchranářů přerušily na 15 hodin už ve čtvrtek, uvedla AP.

Příčina zřícení části 12patrového domu zatím není jasná. Někteří z místních médiím řekli, že do podzemních garáží často zatékala voda. Někteří odborníci se proto domnívají, že kvůli vlhkosti mohly časem zrezivět ocelové výztuhy sloupů.

Další experti míní, že chyby se mohly stát už při stavbě před 40 lety, například použitím nekvalitních materiálů nebo lajdáckou prací dělníků. Tento týden byl navíc zveřejněn dopis, v němž v dubnu správkyně domu poukazovala na zhoršení závažných závad, které byly na stavbě zjištěny v roce 2018.

Kontroly dalších budov

Kvůli zřícení domu místní úřady kontrolují další starší vícepatrové budovy v Miami. V pátek úřady preventivně evakuovaly téměř 50 let starý dům Crestview Towers se 156 bytovými jednotkami kvůli tomu, že by se mohl rovněž zřítit. Učinily tak na základě zprávy z letošního ledna, v níž statik stavbu označil za „nikoli bezpečnou“.

„Viděl jsem praskliny ve zdech, ale byl jsem přesvědčen, že se pracuje na opravě. Netušil jsem, že budova byla označena za nebezpečnou už v lednu. Nechápu to, je to už šest měsíců,“ řekl CNN obyvatel domu Harold Dauphin.

V sobotu preventivně evakuovali v Miami Beach třípatrový dům s 24 byty poté, co statik našel „poškození struktury“ stavby, informovala v neděli agentura AP. Podle ní v předchozích několika dnech úřady v Miami vyzvaly k evakuaci několika domů.