Zrušení ministerstva školství nebude pro Trumpa jednoduché. Důležité agendy mu zatím zůstanou

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal výnos, který má vést ke zrušení federálního ministerstva školství. K jeho úplnému zrušení potřebuje souhlas Kongresu. A podle serveru NBC News tento výnos čekají další právní výzvy. Úřad má na starosti poskytování finanční podpory studentům vysokých škol a školám základním a středním. Jejich fungování by nemělo být bezprostředně ovlivněno, píše list The New York Times. Washington 13:05 21. března 2025

Trumpovo napadání federálního ministerstva školství představuje návrat k reganovské politice, píše list The New York Times. Jeho úplné zrušení však není tak jednoduché. K tomu je totiž potřeba souhlas Kongresu.

Snaha o zrušení úřadu bude podle serveru NBC News čelit mnoha právním výzvám a státní zákonodárci a úředníci zatím nejsou ochotni převzít plnou zodpovědnost za vzdělávací politiku.

Výnos, který Trump ve čtvrtek podepsal, podle mluvčí Bílého domu Karoline Leavittové nezruší ministerstvo úplně. Dodala, že jeho „kritické funkce“, včetně dohledu nad studentskými půjčkami, budou zachovány.

„Ministerstvo školství bude mnohem menší než dnes,“ uvedla Leavittová. Navíc zmínila, že ministryni školství Lindě McMahonové nařídila, aby „agenturu výrazně minimalizovala“.

Funkce federálního ministerstva školství

Úřad nedohlíží nad místními vzdělávacími standardy nebo seznamy četby. Jeho hlavní náplní práce je zprostředkovávání peněz studentům vysokých škol pomocí půjček a grantů.

Finance poskytuje i základním a středním školám, které jsou určeny pro studenty s hendikepem či nízkými příjmy. A zaměřuje se i na prosazování antidiskriminačních zákonů.

Ministerstvo ročně vydá více než 70 procent svého rozpočtu na federální program studentské podpory. Například na nové studentské půjčky každý rok vydá 90 miliard dolarů.

I přes to by ale uzavření ministerstva nemělo mít bezprostřední vliv na fungování škol, píše list The New York Times. Jeho agendu by mohla převzít jiná federální ministerstva. Studentské půjčky by například mohly být vypláceny ministerstvem financí. Zatím však podle tiskové mluvčí Bílého domu Pell granty a studentské půjčky budou spadat pod ministerstvo školství.

Co tím Trumpova administrativa sleduje?

Zrušení federálního ministerstva školství je podle listu The New York Times součástí plánu konzervativní scény, jak omezit roli federální vlády ve vzdělávání. Snahou je posílat více peněz mimo jiné na domácí vzdělávání.

Kritika úřadu nebyla vždy spojována pouze s republikány. Dříve s jeho existencí nesouhlasili i demokraté. V posledních desetiletí se však některé agendy ministerstva těšily podpoře obou stran.

Historik Gareth Davies, který se věnuje založení federálního ministerstva školství, řekl, že oživení konzervativního odporu vůči agentuře ukazuje, „jak daleko se Republikánská strana za posledních dvacet let posunula od soucitného konzervatismu ke kulturním válkám“.