Zrušení voleb Rumuny připravilo o důvěru v systém. Řada z nich znovu hlasovat nepůjde, říká expertka

Volba nového prezidenta Rumunska proběhla už loni 24. listopadu. Rumunský ústavní soud ji však po prvním kole anuloval kvůli obavám z „agresivní hybridní operace" vedené Ruskem. Znovu se tak Rumuni vrátí do volebních místností 4. května. „Vidíme, že se u řady voličů objevila nechuť k celému volebnímu systému," upozorňuje pro iROZHLAS.cz rumunistka Klára Vedlichová z Institutu mezinárodních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Rozhovor Bukurešť 6:00 1. května 2025

Proč jsou nadcházející prezidentské volby v Rumunsku kontroverzní?

Kontroverzi přinesl především vývoj v minulém roce, kdy Rumunsko podstoupilo troje volby – nejdřív volby do Evropského parlamentu, kterými jsme si prošli všichni, poté parlamentní a prezidentské volby. U těch prezidentských se však situace extrémně zkomplikovala vzhledem k tehdejším kandidátům a k tomu, jakým způsobem probíhaly kampaně.

Nejvýraznější jména voleb Calin Georgescu – krajně pravicový vítěz prvního kola podzimních prezidentských voleb. Kvůli nejasnostem s financováním jeho kampaně nemůže znovu kandidovat George Simion – lídr krajně pravicového Svazu pro sjednocení Rumunů (AUR) Nicušor Dan – centristický starosta Bukurešti Crin Antonescu – centrista, bývalý předseda Národně liberální strany (PNL) Elena Lasconi – šéfka středopravého opozičního uskupení Zachraňte Rumunsko, která se v podzimních prezidentských volbách umístila za Georgeskem

V případě Calina Georgeska se bavíme o trestním řízením v souvislosti s financováním jeho kampaně a využíváním sítě TikTok – konkrétně aktivováním falešných nebo anonymních účtů, které poté popularizovaly jeho obsah.

Kontroverze se do aktuální situace vnáší i s ohledem na to, že Calin Georgescu nebyl do nadcházejících voleb připuštěn. Logickým kandidátem, který by mohl pokrýt část jeho voličů, je George Simion.

Kontroverzní je v posledních týdnech také to, že se situace do jisté míry opakuje. Podobnosti můžeme sledovat třeba v případě kandidáta Ničušora Dana, aktuálního starosty Bukurešti, který vystupuje jako nezávislý a nestranný.

V souvislosti s jeho kampaní začala před dvěma týdny kolovat informace, že na jeho tiktokovém profilu neuvěřitelně narostly pozitivní reakce, které mu mohou pomoct. Dan upozorňuje na to, že řada těch reakcí přichází z podobných účtů, jako v případě Calina Georgeska na podzim. Jedná se o účty, které do té doby třeba nefungovaly nebo jsou anonymní.

Což je problematické, přestože se jedná o pozitivní reakce?

Nicušor Dan byl ve svých reakcích sice velmi opatrný, ale v podstatě vyjadřoval obavy, že by se mohlo jednat o snahu ho zdiskreditovat. Ačkoliv popularita jeho obsahu vzrostla, tak v momentě, kdy provádí daná sociální síť kontrolu příspěvků a zaznamená podezřelý nárůst interakcí nebo anonymizovanou akci, omezí těm příspěvkům zobrazování ve feedu.

Upozorňoval proto, že se tato kampaň sice může tvářit pozitivně, jakožto nárůst jeho potenciálních voličů, ale zároveň může jít o protikampaň, kvůli které hrozí jeho účtům nižší popularita a dosah příspěvků.

Problémů proběhla na rumunském politickém spektru celá řada a pro voliče je to velmi problematická situace. V řadě případů se u nich objevila i nechuť k celému systému a k tomu, co se děje. Myslím si, že spousta voličů k těm volbám nepůjde.

V čem se nadcházející prezidentské volby liší od těch loňských, anulovaných?

To je zajímavá otázka. Řekla bych, že si kandidáti oproti loňskému roku uvědomili tu neuvěřitelnou sílu TikToku. Řada těch kandidátů byla na TikToku aktivní už na podzim, ale teď jejich aktivita narostla. I přes kontroverzi s Calinem Georgeskem se stal jedním z hlavních propagačních a komunikačních kanálů a investují do něj hodně času.

Často teď na TikTok přidávali různé mše v souvislosti s Velikonocemi, které Rumunsko velmi prožívalo, nebo s úmrtím papeže. Náboženství také sehrává určitou roli ve volební kampani.

Před prvním kolem voleb na podzim mi přišlo, že bylo celkem jasné, kteří dva kandidáti skončí ve druhém kole. Přestože šlo až o úplný konec, protože všichni byli překvapeni vlnou podpory, kterou Georgescu získal.

Myslím si, že do druhého kole přeci jen postoupí Nicušor Dan, a ne Crin Antonescu, ale bude hodně záležet na tom, co se stane v posledním týdnu před volbami. Jejich podpora velmi kolísá.

Třetí, nejbolestivější rozdíl je ten, že je spousta voličů a voliček velmi nedůvěřivá k celému procesu. Zatímco to na začátku prvních voleb vypadalo docela sluníčkově, tak teď panuje od samého začátku taková nedůvěra.

Občané nedůvěřují tomu, jak celé ty volby proběhnou, zda budou transparentní, co se před nimi nebo během nich ještě stane. V minulém roce totiž došlo k anulaci voleb až těsně před začátkem druhého kola, respektive v momentě, kdy se už volilo v zahraničí. Za to samozřejmě také přišla kritika.

Řekla bych, že i ze strany kandidátů je ta vyhrocenost vůči sobě navzájem, osočování a hledání skandálů mnohem větší. U rumunských médií je na denním pořádku se tím zabývat a zkoumat to.

Georgeskova kauza



Skloňovaly se také obavy z ruského vlivu v souvislosti s vítězem prvního kola podzimních prezidentským voleb Calinem Georgeskem. O co v této kauze šlo?

Je to přesně tak. Ruská podpora Georgeskovy kampaně se řešila v momentě, kdy nebylo jasné, kým byla tato kampaň financovaná.

Calin Georgescu se na podzim jasně vyjadřoval, že do své kampaně neinvestuje prakticky ani korunu, že vzniká organicky a že má od svých voličů a voliček přirozenou podporu. Podle něj pouze vystupoval na sociálních sítích a předával své názory.

Pak jsme ale sledovali ten neuvěřitelný nárůst popularity a pravidelnost vyskakování jeho příspěvků. To se stalo předmětem horlivých debat nejen mezi voliči a voličkami, ale také mezi oficiálními institucemi. Bavíme se zde tedy o tom, že byla jeho kampaň dost pravděpodobně financovaná Ruskem.

Tohle téma je stále aktuální, protože je jedním z hlavních důvodů, proč se Calin Georgescu nemohl stát kandidátem v aktuálních prezidentských volbách. V souvislosti s podaným daňovým přiznáním vyplynulo, že není jasné, jak byla financovaná koupě domu, ve kterém žije, a objevila se i řada dalších netransparentních položek.

Dá se předpokládat, že tam šlo o podporu ze strany Ruska, která by se nejspíš opakovala, pokud by ta situace nebyla taková, jaká teď je.

Jaké reakce vyvolalo vyloučení Calina Georgeska z boje o funkci prezidenta?

Vyvolalo to řadu reakcí. Georgescu se po rozhodnutí ústředního volebního úřadu odvolal u rumunského ústavního soudu, který situaci zhodnotil a právoplatně vydal rozhodnutí, že se Calin Georgescu nebude moct boje účastnit.

Před soudem se během jednání hromadila řada jeho podporovatelé. Tehdy jsem průběh demonstrací sledovala živě – zpočátku šlo o stovky lidí, k večeru podpora postupně upadala. Některá média to prezentovala tak, že voliče zklamal jejich vlastní tábor, že nebyli ochotní vydržet a vyjádřit Georgeskovi dlouhodobější podporu. Přímá reakce na sebe tedy nenechala dlouho čekat.

A co se týče politiků?

Těch reakcí tedy byla spousta, ať už na vnitropolitické nebo mezinárodní úrovni. U rumunských politiků to vyvolalo jistou kontroverzi a rozpačitost. Podzimní volby totiž ovlivnily i někdejší kandidáty – přestože považovali Georgeska za svého hlavního soupeře, jasně se vymezovali proti striktním zásahům ústředního volebního úřadu a dalších institucí do volebního procesu.

Znovu se to nedávno objevilo od Eleny Lasconiové, která sice prošetření situace kolem Calina Georgeska podporuje, ale zároveň upozorňuje, že se úřady příliš vměšují do procesu svobodné demokratické volby, což lidem ubírá možnost svobodně rozhodnout, jakého kandidáta budou volit.

V mezinárodním měřítku, zejména ze strany USA, se objevily až pobouřené reakce kvůli tomu, že se něco takového děje. Řada politiků tohle vnímá jako zásah do demokratických svobod. Řada si zase myslí přesný opak.

Jak situace vypadala u krajní pravice, za kterou Georgescu kandidoval?

Ta situace ve Svazu pro sjednocení Rumunů (AUR) byla docela zajímavá, protože se ocitli v situaci, kdy neměli kandidáta. AUR se proto okamžitě po soudu sešel, aby situaci vyřešil, a to pouze týden před lhůtou pro podání oficiální kandidatury.

George Simion se na počátku nechal slyšet, že se toho klání znovu účastnit nechce - účastnil se ho už na podzim a příliš neuspěl. Bylo však zřejmé, že je to jen póza kvůli tomu, že se pořád snažil vyjádřit podporu Georgeskovi.

Z jednání ve straně poté vyplynulo asi devět kandidátů, ale ani jeden neměl jednohlasnou podporu strany. Na stole se proto opět objevil George Simion, který v úvodu médiím řekl, že se o pozici ucházet nebude, a druhý den jsme ho měli jako oficiálního kandidáta. Měl již sesbírané hlasy, byl schválený jako kandidát a mohl se té volby účastnit.

Takže reakce v místní politice byly zajímavé v tom, jak se s tím strany musely okamžitě vypořádat.

Tři favorité

Kdo jsou favorité nadcházejících voleb?

Zatím to vypadá dobře pro George Simiona, který momentálně ve většině průzkumů vede. Dvojice, která ho v průzkumech pravidelně doprovází, je již zmíněný Nicušor Dan a Crin Antonescu.

Crin Antonescu pochází ze stran, které jsou běžně součástí rumunského parlamentu. Jedná se o vládní strany, které byly u moci i loni na podzim a které v posledních měsících čelí velké kritice ze strany voličů a voliček. Antonescu je společným kandidátem sociálních demokratů, národních liberálů a strany, která zastupuje zájmy maďarské menšiny.

Tohle jsou tedy tři hlavní kandidáti, kteří se utkají o to, kdo postoupí do druhého kola. Určitě nepředpokládám, že by volby skončily kolem prvním. Podle průzkumů by měl v tuhle chvíli do druhého kola společně se Simionem postoupit Crin Antonescu.

Nicušor Dan byl téměr po celou dobu své kandidatury před Crinem Antoneskem. Co se stalo?

Řekla bych, že v tom velkou roli sehrála kauza ohledně informací, které zveřejnil Nicušor Dan v souvislosti s tiktokovou kampaní, o které jsem už mluvila. Částečně mu asi ublížila také kauza, která proběhla dva týdny zpátky, kdy Elenu Lasconiovou přestala oficiálně podporovat její vlastní strana Zachraňte Rumunsko (USR).

Lasconiová je jedna ze dvou kandidátů, kteří se měli utkat ve druhém kole prezidentských voleb vloni na podzim. USR se rozhodlo podpořit Nicušora Dana, což vyvolalo neuvěřitelnou kontroverzi. Podle rumunské legislativy totiž není možné, aby strany posouvaly podporu jinam během probíhajícího volebního procesu – to znamená ve chvíli, kdy už jsou oficiálně schválení kandidáti.

Tím se začala zabývat strana, která podporuje George Simiona, a podala podnět k řešení situace. USR velmi pragmaticky argumentovala tím, že se snaží podpořit toho kandidáta, který má šanci se utkat s Georgem Simionem a který zastává základní demokratické a proevropské hodnoty.

V tenhle moment už není pro USR Elena Lasconiová tou kandidátkou, která by uspět mohla, a proto chtěli podpořit Nicušora Dana. To jim však ústřední volební úřad zakázal, protože to neodpovídá legislativě.

Proč o tom mluvím – tahle situace byla dost medializovaná a Nicušoru Danovi asi také ublížila, protože se stal terčem kritiky za to, že se snaží získat podporu USR a připravit o ni tak Elenu Lasconiovou.

Danova druhá až třetí pozice se stále proměňuje. V posledním průzkumu je na třetí pozici, ale čas zbývá až do 4. května. Otázkou je, kolik voličů se k volbám nakonec dostaví.

Co by Simionovo vítězství znamenalo?

Tragédii pro Rumunsko? Bylo by to asi dost nešťastnou volbou. Je samozřejmě otázkou, jakým prezidentem by byl. Do jisté míry si myslím, že je přeci jen umírněnější než Calin Georgescu. Dal by se ale čekat odklon od zájmů Evropské unie.

Rumunsko zároveň signifikantně ovlivňuje situaci na Ukrajině. V případě, že by byl George Simion prezidentem, by byla jakákoliv další podpora velkou otázkou. Situace by pro Rumuny nebyla ideální. Byla bych opravdu nerada, kdyby to tak skončilo.

Nedůvěra voličů

Dají se nadcházející volby v Rumunsku považovat za rozhodující?

Určitě ano. Jsou naprosto stěžejní pro další směřování Rumunska.

Zmínila jste totiž, že velká část tamních obyvatel neplánuje volit. Proč tomu tak je?

V rumunském mediálním prostoru se každý den děje něco nového, co nepřímo souvisí s volbami nebo s volebním programem a podobně. Děje se jeden malý skandál za druhým a voliči si čím dál více nejsou jistí, komu mají svůj hlas hodit a zda na jejich volbě sejde.

Předpokládám, že jsou naštvaní, protože přišli o svou volbu v podobě Calina Georgeska. Proevropští kandidáti se také potýkají s tím, že nemají svého ideálního kandidáta, protože si vybírají mezi Elenou Lasconiovou a Nicušorem Danem.

U Lasconiové tuší, že se v tenhle moment nemá šanci dostat do druhého kola, takže je to svým způsobem vyhozený hlas. V případě Dana tam probíhají spekulace o tom, proč se o prezidentskou funkci uchází, když loni znovu obhájil pozici starosty Bukurešti – pro obyvatele Bukurešti je téma, co by s městem dál bylo.

Prounijní demonstrace v Rumunsko | Foto: Andreea Campeanu | Zdroj: Reuters

Potom je tam Crin Antonescu, který ve všech ohledech představuje lídra stran, které byly u moci v posledních letech a které spolu – na naše poměry nezvykle – spolupracují. Jedná se o koalici dvou největších stran v Rumunsku, a to sociálních demokratů a národních liberálů, kteří spolu vládnou od roku 2021. Funguje u nich rotační systém toho, kdo je premiérem, kvůli vyváženému poměru stran.

Tahle situace ale v posledních letech přináší nedůvěru voličů, protože si jakýkoliv skandál nebo kritiku spojují s těmito dvěma stranami, které Rumunsku poslední léta udávaly směr. Crin Antonescu je jejich klasickým představitelem.

Je to volba mezi třemi kandidáty, kteří podle mě nejsou pro voliče ideální. Neví, koho podpořit. Neví, ke komu se přiklonit.

U George Simiona se dá předpokládat, že řadu Georgeskových voličů pokryje. Myslím si ale, že část voličů hlasovala pro Calina Georgeska právě pro jeho personu. Během předešlých voleb se u něj objevoval určitý kult osobnosti. Má charisma, které řadu voličů přitáhlo. Ačkoliv má názory, jaké má, tak jeho komunikace směrem k voličům je velmi promyšlená a přesvědčivá.

Pro část voličů si proto myslím, že není George Simion ideální volbou. Je však otázkou, jestli to radši půjdou hodit alespoň jemu, nebo jestli se té volby zdrží.