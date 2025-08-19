Ztráta Donbasu by otevřela Ukrajinu pro další ruskou agresi, říká expert. Situaci srovnává s ČSR v roce 1938
Případnou ztrátou celého Donbasu by Ukrajina přišla o pevnostní val stejně jako Československo v roce 1938. V úterý to řekl odborník z Univerzity obrany Zdeněk Petráš. Ukrajina by podle něj zůstala otevřeným územím pro další případnou agresi ze strany Ruska.
Ruský prezident Vladimir Putin podle zdrojů západních médií podmiňuje ukončení války mimo jiné právě tím, že se Ukrajina vzdá celého Donbasu, tedy Doněcké a Luhanské oblasti, včetně svých opevnění, která brání ruským silám v dalším postupu na západ.
„Ponechejme stranou ten ekonomický aspekt, že Donbas je vlastně průmyslová oblast, průmyslová zóna, těží se tam uhlí, ropa. Co je pro Ukrajinu ale velmi důležité, je to, že je tam vytvořený důležitý pevnostní pás,“ uvedl Petráš.
Pevnostní pás označuje soustavu opevněných ukrajinských pozic, které se táhnou napříč klíčovými oblastmi Doněcké a Luhanské oblasti. Vznikl postupně od roku 2014, kdy začal konflikt s proruskými separatisty a Ukrajina jej výrazně posílila po ruské invazi v roce 2022.
V severní části jde o oblast kolem měst Slovjansk a Kramatorsk, ve střední části pak například kolem města Lyman, na jihu kolem Pokrovsku.
Tento pás je podle odborníka pro další obranu Ukrajiny naprosto klíčový. „Pokud by o něj přišla, stala by se de facto otevřeným územím pro další případnou agresi ze strany Ruska. Neměla by se tam jak bránit, jak vytvořit nějaké obranné pozice,“ řekl Petráš.
Bezpečnostní záruky
Dalo by se to podle něj ilustrativně přirovnat k tomu, když bývalé Československo v roce 1938 přišlo po tzv. mnichovské dohodě o pevnostní oblasti ve svém pohraničí v Sudetech. Nacistickému Německu pak už nic nebránilo v dalším obsazení státu.
Na současných jednáních státníků se hovoří mimo jiné i o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu. „Ty ale zatím nebyly nijak popsané, jen že by měly být silné. V každém případě má ale nyní Rusko vojensky na Ukrajině navrch. Takže pokud se bude hovořit o bezpečnosti zárukách, tak v první řadě to musí být takové záruky a takové postupy, se kterými bude souhlasit právě Rusko,“ uvedl Petráš.
V současnosti se státníci z Ukrajiny, USA, Ruska i Evropy zabývají možnostmi ukončení války mezi Ruskem a Ukrajinou.
Naposledy v pondělí se v Bílém domě setkali americký prezident Donald Trump, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, představitelé Německa, Británie, Francie, Itálie a Finska a také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a generální tajemník NATO Mark Rutte.
Jednali o možnostech ukončení války na Ukrajině, kterou Rusko napadlo před více než třemi lety. Výsledkem jednání je dohoda, že se připraví setkání Zelenského a ruského prezidenta Vladimira Putina.