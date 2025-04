‚Ztráta, smrt a čestná povinnost.‘ V Litvě se rozloučili s americkými vojáky, kteří zemřeli v bažině

Několik tisícovek lidí se společně s politickými představiteli Litvy ve čtvrtek rozloučilo se čtyřmi americkými vojáky, kteří zahynuli během vojenského cvičení na litevském území. Čtveřice vojáků zapadla minulý týden v obrněném vozidle do bažiny. Informuje o tom agentura AP. Vilnius 16:12 3. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tisíce lidí se v Litvě loučí se čtyřmi vojáky z USA, kteří utonuli v bažině | Foto: Mindaugas Kulbis | Zdroj: ČTK / AP

Prezident Gitanas Nauséda a náboženští představitelé byli mezi těmi, kdo se vzdali hold čtyřem mladým Američanům, jejichž těla vezly pohřební vozy na letiště ve Vilniusu, aby byla letecky přepravena do Spojených států.

Mnozí z přihlížejících měli podle AP slzy v očích a litevský prezident řekl, že reakce obyvatelstva a armády na zmizení vojáků má kořeny v těžké litevské historii.

Pro nás to není povinnost, opravdu to prožíváme, vysvětlil Nauséda. „Zažili jsme ve své historii zkoušky, a proto dobře chápeme, co je ztráta, smrt, a co je čestná povinnost,“ řekl Nauséda v projevu ke shromážděným. Fotografie z místa ukazují lidi při smutečním průvodu centrem Vilniusu. Někteří z nich mávali na počest vojáků litevskou a americkou vlajkou.

Čtveřice vojáků zapadla v obrněném vozidle Hercules M88 do bažiny ve vojenském prostoru na východě Litvy minulý týden, od té doby se po nich intenzivně pátralo. Obrněnec se z téměř pětimetrové hloubky podařilo vytáhnout až v pondělí ráno, přičemž byla nalezena tři těla. Smrt čtvrtého mrtvého vojáka potvrdily úřady v úterý.

Cvičiště u města Pabradé, kde se neštěstí stalo, leží nedaleko hranic Litvy s Běloruskem a je hlavním výcvikovým prostorem litevské armády. V Litvě se nacházejí jednotky Severoatlantické aliance chránící její východní křídlo. Američtí vojáci jsou v pobaltské zemi od roku 2019.