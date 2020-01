Máme za sebou rok odhalování reality, řekla Čaputová. Slovensko má řešit právní jistotu i rovnost

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová vyzvala v novoročním projevu občany, aby proměnili letošek v rok šancí a využitých příležitostí. Slovensko podle ní čekají výzvy v podobě budování právního státu i boje se změnami klimatu a za rovnost ve společnosti. Bratislava 17:03 1. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Mezilidské vztahy a atmosféra, ve které naše společnost žije, není daná a neměnná. Vytváříme ji my všichni. Se smutkem a rozčarováním sleduji, jak nabírá na síle hrubost, vulgárnost a manipulace ve veřejné debatě, jak si pomalu zvykáme na to, že je osobní konflikt legitimní pracovní cestou,“ řekla Čaputová v projevu.

Rok Zuzany Čaputové: od nepříliš známé právničky v jednu z nejvýraznějších evropských političek Číst článek

„Máme za sebou důležitý rok odhalování reality, která nám chvílemi vyrážela dech. Z různých záznamů jsme se dozvídali, že mnozí z těch, kteří měli sloužit spravedlnosti a veřejnému zájmu, stáli na opačné straně,“ uvedla slovenská prezidentka.

Na Slovensku loni mimo jiné vycházely najevo další skutečnosti o stycích představitelů justice i politiky s kontroverzním podnikatelem Marianem Kočnerem, který je obviněný z objednávky vraždy investigativního novináře Jána Kuciaka. Právě k vyřešení velkých kauz by mělo Slovensko podle Čaputové v novém roce směřovat.

„Vymahatelnost práva, právní jistota a rovnost před zákonem namísto korupce, formalismu a zneužívání spravedlnosti - to by měly být jedny z nejdůležitějších cílů nejbližších let. Bude k tomu třeba několik reformních kroků, které posílí nezávislost, ale také zodpovědnost policie, prokuratury a soudů,“ řekla Čaputová.

Mezi aktuální slovenské problémy patří podle hlavy státu i boj s chudobou a za rovnost ve společnosti. „Dát šanci na důstojný život jiným nijak nesnižuje šanci prožít důstojný život nám. Naopak, začleněním lidí žijících na okraji společnosti nebo v nouzi vytvoříme sociálně i ekonomicky prosperující Slovensko, které bude lepším domovem pro nás všechny,“ myslí si Čaputová.

Volby i klima

Slovensko čekají letos mimo jiné parlamentní volby. „Využijme tuto velkou příležitost a pojďme volit. Udělejme z roku 2020 rok šancí a využitých příležitostí. Dotáhněme změny ve zdravotnictví tak, abychom snížili počet odvratitelných úmrtí, abychom zajistili dostatek lékařů a zdravotních sester a abychom zajistili podmínky, kterým budou pacienti důvěřovat.“

Blahobyt a prosperita, ale i hrozba ‚zeleného tsunami‘. Přečtěte si novoroční projev předsedy Senátu Kubery Číst článek

Za další výzvy, které před zemí stojí, označila slovenská prezidentka klimatické změny nebo systém péče o seniory, protože Slovensko patří mezi nejrychleji stárnoucí země Evropské unie.

„Všechny tyto výzvy nejde vyřešit za jeden rok a mnohé z nich ani za jedno volební období, všechny ale potřebují, abychom v roce 2020 udělali konkrétní a reálné kroky ke změně,“ vyzvala Čaputová.

„Navzdory tíživým zjištěním o selhání jednotlivců neztraťme důvěru v policii, prokuraturu, soudy, naše nemocnice, hasiče, úředníky. Mnozí z nich odvedli v minulém roce spoustu dobré práce, zachovali se statečně a jiní až hrdinsky. Nedejme se otrávit lží a nenávistí. Máme skvělé lidi. Právě lidé jsou největším potenciálem naší země,“ vyzvala Čaputová.