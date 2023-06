Papežovo požehnání na smiřování politických proudů vydrželo Čaputové jen půl roku, upozorňuje Mikloško

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová dokončí svůj první mandát a nebude se pokoušet o znovuzvolení. „Lidsky ji chápu, ale je zklamáním, že ani jednu ze svých cest nedotáhla do konce,“ řekl ve vysílání Českého rozhlasu Plus slovenský politik, exposlanec a letos opět kandidát v parlamentních volbách za KDH František Mikloško. Rozhovor Bratislava 20:15 21. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zuzana Čaputová | Foto: Marko Erd/SME | Zdroj: Profimedia

Slovensko se od vraždy Jana Kuciaka nachází v politické i společenské krizi. Je podle vás ze státnického hlediska rozhodnutí Zuzany Čaputové nekandidovat moudré?

Lidsky stojím při ní a chápu ji. Je unavená, možná i vyhořelá z politických zápasů. Má dvě mladé dcery, které teď začínají žít. Musí mít 24 hodin denně ochranku, protože jsou vystavené neustálým výhrůžkám… Je to takový život štvance.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s Františkem Mikloškem

Na druhé straně je hlavou státu, je součástí politického zápasu, do kterého se vrhla před čtyřmi lety a nemůžeme ji posuzovat jen lidsky, ale i politicky, vnitropoliticky a mezinárodněpoliticky. V tomto směru bude Zuzana Čaputová muset přijmout, že mnohé naše poznámky budou i kritické.

Říkal jste, že je určitě unavená z neustálého boje. Často slýcháváme o tom, že se těší vysoké popularitě, velké důvěře slovenské veřejnosti. Jak je to ale mezi slovenskými politiky? Řekl byste, že ji v podstatě vyštvali?

Byla to část politiků, slovenská politická scéna je rozdělená. Část politiků, kteří stále štvou a útočí, byli to konkrétně šéf Smeru Robert Fico, poslanec Smeru Luboš Blaha nebo šéf OĽaNO Igor Matovič a podobní lidé, kteří na ni osobně útočili.

Na druhé straně byli lidé, kteří ji chránili. Tam patří i Denník N, deník SME a jiné.

František Mikloško | Zdroj: TASR / Profimedia

Ale to nejsou politici, to jsou média…

Ano, politici a média, která jsou v zákrytu politiků a politických směrů. Základní problém vidím trochu i ve slovenské emocionalitě. Když byla Zuzana Čaputová zvolena za prezidentku, tak se psalo, že je to slovenský Havel. Ještě než složila prezidentský slib, tak už dostala mezinárodní vyznamenání za zápas o demokracii. Minulý rok v prosinci navštívila papeže – i já jsem byl v tom průvodu – a odnesla si požehnání pro cestu smiřování extrémních, konzervativních a liberálních sil na Slovensku.

Kdybych to teď vše měl říci ironicky, tak jí to požehnání vydrželo půl roku a teď z té cesty odchází. Při všech očekáváních, které souviselo se slovenskou emocionalitou a radostí z vítězství, nastává jisté zklamání, že ani jednu z cest nedotáhla do konce.

V přímé volbě prezidenta hrozí, že lidé, kteří vypadají dobře, mají dobré vystupování a zázemí, jsou jim nakloněná média nebo mají dostatečné finance, můžou velmi rychle zazářit a ukázat se jako velká naděje.

Ale myslím si, že je v politice stále potřebný životní příběh, který ukazuje, že ten člověk vydrží. To je příběh Václava Havla, u kterého se vědělo, v jakých životních situací byl, kdy projevil slabost, ale i kdy se zase zvedl a šel dál.

Útoky na Čaputovou přebily dno, na jaké jsme byli na Slovensku zvyklí, říká o jejím rozhodnutí expert Číst článek

Přímá volba prezidenta vytlačuje lidi, kteří mají životní příběh a tím pádem i nějakou záruku a zvýhodňuje lidi, kteří mohou marketingově sednout. A to se bude opakovat. Obávám se, že už v tuhle chvíli začnou marketingové přípravy na volbu dalšího prezidenta.

V zápase s mečiarismem jsme se pravděpodobně dopustili chyby, když jsme na přímou volbu prezidenta přistoupili.

Nástupcem Korčok?

Zatím je seznam potenciálních kandidátů na prezidenta poměrně útlý, ale mluví se potenciálně také o bývalém ministrovi zahraničí Ivanu Korčokovi. Bude podle vás usilovat o prezidentský úřad a dokážete si představit, že usedne právě on v Grasalkovičově paláci?

Už jasně řekl, že když nebude kandidovat Čaputová, on bude kandidovat. Takže je to otázka dní, než to jasně řekne.

Ivan Korčok byl velmi zajímavý a dobrý diplomat z generace nastupujících diplomatů, působil v zemích jako Německo, kde obstál a ukázal se jako velmi akční. Umí samozřejmě cizí jazyky, takže po této stránce víme, co od něj můžeme očekávat.

Náš generální prokurátor má až ‚sultánskou‘ moc. Státní zastupitelství je lepší, říká slovenský sociolog Číst článek

Je jasně prozápadně orientovaný, po této stránce bude protikandidátem vůči Štefanu Harabinovi, který už také oznámil kandidaturu a bude zřejmě shromažďovat hlasy na druhé straně.

Znovu bych ale řekl, že mi u něj chybí životní i politický příběh, protože prezidentský post je politický, ne diplomatický. Diplomat je založený niterně i co do návyků úplně jinak založený než politik, který musí být v první linii.

Po této stránce můžeme předpokládat, že bude dobrým kandidátem, ale až život ukáže, jaký bude.

Jak může toto rozhodnutí Zuzany Čaputové ovlivnit předčasné parlamentní volby? Neobáváte se třeba toho, že její příznivci můžou ztratit naději v politický systém a vůbec k volbám nepřijít?

Myslím, že ne, že po této stránce je Slovensko velmi emocionální. Ten zápas se teď rozběhne a Zuzana Čaputová už tam nebude hrát takovou roli a že to bude zápas s Robertem Ficem.