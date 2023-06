Útoky na Čaputovou přebily dno, na jaké jsme byli na Slovensku zvyklí, říká o jejím rozhodnutí expert

Dlouhodobě nejpopulárnější politička na Slovensku prezidentka Zuzana Čaputová se příští rok nebude ucházet o znovuzvolení. Jak řekla, na další mandát už by neměla dost sil. Čaputová zastává silně proevropské názory, prosazuje podporu bránící se Ukrajině a klade důraz na vládu práva. „Útoky na ni byly mimořádně nevybíravé,“ komentuje její rozhodnutí pro Radiožurnál Michal Vašečka, sociolog a programový ředitel Bratislava Policy Institute. Rozhovor Praha/Bratislava 20:53 20. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Bylo rozhodnutí slovenské prezidentky očekávatelné? Nasvědčovalo mu něco?

Je třeba říct, že nasvědčovalo, lidé, kteří měli informace zevnitř, tak o tom mluvili už delší dobu. A byly tu i signály z prezidentského paláce, dokonce i takové, že jeden z klíčových lidí prezidentského paláce se začínal zajímat o ambasadorské pozice.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor se sociologem Michalem Vašečkou o Zuzaně Čaputové

Ale také je třeba říct, že útoků na prezidentku bylo tolik, mimochodem asi před deseti dny někdo zaútočil na auto jejího partnera a v podstatě ho zničil na hlídaném parkovišti, že v tomto smyslu to kumulovalo poměrně dlouho. A i když je to překvapení pro slovenské demokraty, tak by vlastně nemělo být, vzhledem k tomu, co všechno se stalo v posledních letech.

Jaký vliv měla na její rozhodnutí současná politická situace na Slovensku, kdy zemi v září čekají předčasné volby a podle průzkumů má největší podporu Smer Roberta Fica? Právě on na prezidentku často útočil.

Samotná konstelace politických sil a situace neměla zásadní vliv. To, co bylo zásadní, že už čtyři roky působí prezidentka ve velmi náročné situaci, přece jenom neporovnatelné s mnohými předcházejícími slovenskými prezidenty.

Zároveň platí, že útoky na ni byly mimořádně nevybíravé, jednak ze strany politických představitelů, například Smeru nebo Republiky i dalších politických stran, je ale také potřeba říct, že jistá část, někdo by možná řekl občanské společnosti, i když je to taková antiobčanská společnost, obtěžovala prezidentku naprosto pravidelně, v nočních hodinách, na místě jejího bydliště v Pezinku. A stát úplně nedokázal svoji prezidentku ochránit.

Slovenská prezidentka Čaputová se nebude ucházet o znovuzvolení. Mandát jí končí v červnu 2024 Číst článek

Také ale musím říct, že v jiných standardnějších demokraciích by se zřejmě nestalo, aby akceptovala například ochranka to, že prezidentka se rozhodla zůstat ve svém bytě v Pezinku, který je prakticky nechránitelný a nešla do nějaké vládní vily.

I v České republice by to nebylo úplně standardní, dokonce ani možné, v případě takových zemí, jako je Velká Británie, Francie nebo Spojené státy je to dokonce vyloučené, tam by se na to prezidenta ani nikdo neptal, jednoduše by šel do hlídaných institucí, domů, v případě USA do Bílého domu, a jednoduše by k tomuto nedocházelo.

Ale také musím znovu zopakovat, že když to porovnávám s čímkoliv, co ze Slovenska máme možnost sledovat v Rakousku, České republice, v Polsku, nevybíravost útoků na prezidentku opravdu přebila dno, na které jsme na Slovensku byli zvyklí, a to nebylo příjemné ani v minulosti.

‚Nový vítr‘

Sama prezidentka Čaputová v úterý v rozhovoru pro deník SME popřela, že by se nechala od Roberta Fica z politiky vyhnat. Ale přece jen neznamená její oznámení, že nebude kandidovat, v konečném důsledku posílení Roberta Fica a jeho populistické strany?

Nemusí. Tohle je taková válka interpretací, která se na Slovensku rozběhla. Já tvrdím, že není potřeba panikařit. Na jedné straně z takového boje většina ústavních činitelů, politiků, státníků neodchází, jen připomenu, že Zuzana Čaputová by podle modelů, které vznikly, vyhrála nad všemi potenciálními protikandidáty, takže to není úplně standardní odcházet z boje tehdy, když jsem téměř jistým vítězem.

Slovenská prezidentka Čaputová je v úřadu čtyři roky. I přes velmi neklidné období stále nabádá ke slušnosti Číst článek

Zároveň ale platí, že to ještě nemusí nic znamenat, že odchází, jsou tu další kandidáti, kteří ji mohou do značné míry zastoupit, nebo přinést nový vítr do boje proti slovenskému populismu, který přichází i s Robertem Ficem. Takže to nemusí znamenat nic fatálního v tomto smyslu. Problémem je Robert Fico tím, že vidí, že to teoreticky fungovalo, se může stejně brutálně v budoucnosti opřít do jiných lidí, hlavně do žen ve slovenské politice.

Když jste zmínil další kandidáty, tak o jakých jménech se teď v souvislosti s prezidentskou funkcí mluví, anebo začne mluvit?

Je jich víc a myslím si, že se o nich spíš začne mluvit. Kolují jména jako pan Mistrík, pan Kubiš, známý slovenský diplomat, ale nejvíce se skloňuje jméno Ivan Korčok, bývalý ministr zahraničních věcí Slovenska a také zkušený dlouholetý diplomat, který je hodnotově těžko zpochybnitelný, jasně stojí na stejných pozicích jako Zuzana Čaputová.

Korčok byl ve více vládách a v modelech, které v minulosti vznikly, byl také poměrně úspěšný proti potenciálním protikandidátům, i když ne tak úspěšný jako Zuzana Čaputová. V modelech vyhrával například nad potenciálně kandidujícím Petrem Pellegrinim, který byl jediný, kdo by mohl teoreticky porazit Zuzanu Čaputovou.

Dala Zuzana Čaputová najevo, jaká bude její další profesní dráha za rok?

Ne, nedala to najevo, ale řekla, že rozhodně neodchází z občanského života, takže nevíme, jestli bude znovu, tak jako v minulosti, součástí široce definované občanské společnosti, nebo se bude tak jako mnozí bývalí prezidenti ucházet o nějakou zahraniční funkci v mezinárodních institucích, to by nebylo nic překvapujícího.

Už i prosákly informace, co všechno by to mohlo být, ale to jsou velmi neoficiální předčasné úvahy. Rozhodně neodchází ze společenského života, to by bylo falešné.