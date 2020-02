‚Politici mají společnost spojovat.‘ Západ by se podle Čaputové měl bránit populismu a dezinformacím

Největší výzva, které čelí Západ, je podle slovenské prezidentky Zuzany Čaputové vzestup populismu, extremismu a dezinformací, které rozdělují společnost. Čaputová to v neděli řekla v projevu na mnichovské bezpečnostní konferenci, kde vystoupila jako první slovenská hlava státu. Političtí lídři se tomu podle ní musí postavit, musí odmítnout extremismus, chránit menšiny a vyjadřovat solidaritu s těmi, na které extremisté útočí. Praha 12:22 16. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová na mnichovské konferenci | Foto: Andreas Gebert | Zdroj: Reuters

Čaputová vyjádřila přesvědčení, že politici nesou zodpovědnost hned ve třech ohledech. Jsou zodpovědní za tvorbu pravidel, jež garantují svobodu a stabilitu, a mají také osobní a morální zodpovědnost, jejíž součástí je i schopnost odolávat svodům moci. Do třetice mají společenskou zodpovědnost.

„Mají povinnost spojovat, ne rozdělovat společnost na nás a je, na Západ a Východ, na Sever a Jih, na města a venkov, na elity a občany,“ řekla Čaputová na konferenci, které se letos účastní na 40 hlav států a šéfů vlád.

Co se lží?

Šestačtyřicetiletá prezidentka také hovořila o nutném respektu politiků k pravdě a o tom, aby upozorňovali na lži a manipulace. „Musíme chránit společnost před nepravdivými výroky,“ poznamenala a vyslovila se také pro ochranu nezávislých médií a občanské společnosti.

„Když vzdáme tuto povinnost, nebude žádný Západ nebo Evropskou unii, která (nás) chrání," uvedla Čaputová, jež dále varovala před politiky, kteří slibují, že přinesou pořádek. Je podle ní nutné se ptát, jestli tak nechtějí činit autoritativně a jestli nevidí demokratický pluralismus jako překážku pro dosažení svých cílů.

Čaputová hovořila i o problémech v justici v postkomunistických zemích visegrádské skupiny V4 a vyjádřila pochopení pro debaty o silnějším propojení financí z Evropské unie a respektu ke sdíleným hodnotám. Musí podle ale podle ní být férové a postavené na jasných kritériích.

Finanční tlak na země?

Pro podmínění financování z Evropské unie dodržováním zásad právního státu se v neděli v Mnichově vyslovila eurokomisařka Věra Jourová, do jejíž působnosti spadají evropské hodnoty a transparentnost.

Ráda by prosadila seznam, v němž budou přesně vymezené situace, kdy by země mohly přijít o část evropských peněz. Zároveň by ale podle ní měl mechanismus obsahovat i opatření, aby prostředky mohla nadále čerpat města v dané zemi nebo tamní neziskové organizace.

„Finanční tlak nemůže být jediným opatřením na ochranu právního státu,“ podotkla také Jourová. Dalším bude zářijové, nebo říjnové hodnocení všech členských států a dodržování zásad právního státu z jejich strany.

Jourová počítá také s pokračujícím dialogem s Polskem a Maďarskem, tedy dvojicí zemí, vůči kterým bylo zahájeno řízení kvůli nerespektování společných hodnot Evropské unie podle sedmého článku unijní smlouvy.