Čaputová po setkání s Junckerem: V4 musí rozptýlit pochybnosti o hodnotách, budoucnost je v silné unii

Země visegrádské skupiny (V4 – Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) by v Evropské unii neměly být vnímány jako zdroj problémů a měly by vyřešit pochybnosti spojené s porušováním unijních hodnot. Po úterním setkání s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem to řekla slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, která zdůraznila význam silné unie pro svou zemi. Juncker označil Slovensko za „kotvu stability“ v rámci regionu.

