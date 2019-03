‚Ďakujem, köszönöm, dakuju, šumni, děkuji, paľikerav.‘ Přečtěte si vítězný projev Čaputové

Ďakujem, köszönöm, dakuju, šumni, děkuji, paľikerav.

Ještě jednou velice děkuji své rodině a svému týmu. Přijímám toto rozhodnutí s velkou pokorou a uvědomuji si velkou zodpovědnost. Děkuji vám všem, že jste byli se mnou, a slibuji vám, že budu s vámi. Děkuji za veškerou podporu v kampani.

Budu s těmi, kdo mi dali hlas, ale budu i s vámi, jejichž důvěru jsem si zatím nezískala a budu se o ni nadále ucházet při výkonu svého mandátu.

Mám radost z výsledku a vím, že zítra si přečteme mnoho jeho interpretací. Chci však vyslovit tu, kterou dnes večer nejvíc cítím já sama.

Těší mě nejen vítězství, ale především, že se událo způsobem, o němž jsme mnozí pochybovali, jestli může fungovat. Že se dá jít do politického boje s vlastním názorem, že se dá nepodlehnout populismu, že se dá říkat pravdu, že se dá zaujmout a získat důvěru i bez agresivního slovníku a podpásových osobních útoků.

Naznačily to už volby do samosprávných krajů a potvrdily to volby komunální, dnes také volby prezidentské a věřím, že se přidají i ty evropské. Slovensko si žádá tuto změnu.

Přátelé, budu šťastná, když si dnes řekneme, že je to lepší, než jsme si mysleli. Možná jsme si mysleli, že spravedlnost a férovost v politice je jen intelektuálním tématem, a vidíme, že je touhou mnoha lidí v naší společnosti.

Možná jsme si mysleli, že slušnost v politice začíná být projevem slabosti, a dnes vidíme, že může být i naší silou. Mysleli jsme si, že hráz mezi konzervativním a liberálním je nepřekročitelná, a vidíme, že jsme ji dokázali přemostit.

Neradujme se ze smutku soupeřů, dívejme se kupředu, neboť se máme o koho a o co opřít. Máme co napravovat a za co se postavit. Je to lepší, než jsme si mysleli.

Hledejme tedy, co nás spojuje. Povyšme spolupráci na lepším Slovensku nad boje o osobní zásluhy. Pozvěme další lidi, pojďme za ideály a hodnotami, které nás v těchto volbách spojily.

Skutečná síla je ve vytrvání, v postupných krocích a v trpělivosti, jako když poddajná voda postupně zdolá skálu, neboť velké věci, jako je budování země, se většinou rodí pomalu.

Začněme od sebe.

Děkuji všem.