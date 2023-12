‚První stodvanáctka pro zvířata.‘ Polská aplikace pomáhá zachraňovat domácí mazlíčky i divoké tvory

Domácí mazlíčci chovaní v nevhodných podmínkách i divoká zvířata, která se nestihla připravit na zimu. V polském Pomořském vojvodství jim nově pomáhá aplikace Animal Helper, která funguje jako záchranná služba pro zvířata. Za přibližně měsíc své existence už se osvědčila a v budoucnu by mohla fungovat po celém Polsku. Od stálé zpravodajky Varšava 6:29 29. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva spoluzakladatel Adam Bendler, školitelka Malwina Jurkowska a operátory Asia a Hania | Foto: Kateřina Havlíková | Zdroj: Český rozhlas

„Před pár dny nám nahlásili situaci, že v prázdném bytě je už skoro měsíc zamčená kočka. Volala nám sousedka z vedlejšího bytu, která věděla, že obyvatel se vystěhoval a kočku tam nechal. Slyšela ji, jak mňouká,“ jak vypráví Hania, které společně s Asiou zrovna slouží směnu na příjmu nových oznámení zvířecí záchranné služby.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž

Kočku se podařilo chytit a dnes je v útulku. „Nakonec zasahovala policie. Nebylo to vůbec jednoduché, ale nakonec se to podařilo,“ dodává.

„Naše aplikace neslouží jen k nahlášení případů nouze, ale také ke zpětné vazbě. Ten, kdo podá oznámení, pak přes aplikaci dostane informaci, co se děje dál. Například jaká služba na místo vyrazila – jestli policie nebo třeba pracovníci záchranné stanice. Jestli zvíře odebrali a kde se nachází. Informujeme o každé změně,“ říká Asia.

Dodává, že někdy právě předat informaci, co se s nahlášeným zvířetem stalo, je to nejtěžší. Zvlášť pokud informace poskytuje úřad s ne příliš dlouhými úředními hodinami. To pak vyslání takového oznámení může zabrat i několik dnů a týdnů.

Lidé se ale na Animal Helper neobrací jen v případě domácích nebo hospodářských zvířat, jak dokládá následný hovor, který přijímá Asia.

Čtvrť chaotických bazarů a cihlových činžáků s dírami po kulkách. Příběh varšavské Pragy Číst článek

Volá žena, která našla ježka. Je týden před Štědrým dnem. Asia se ji ptá, jestli se ježek schovaný, nebo leží volně. Žena odpovídá, že leží blízko cesty. Asia pokračuje: „A když se k němu přiblížíte, je v klubíčku, nebo se svíjí do klubíčka? Nebo nereaguje?“

Nesvíjí se. Asia vysvětluje, co to znamená, a taky se dál vyptává třeba na to, jestli má paní možnost chytit ho do kusu látky, aby se neporanila, a dát ho do nějaké kartonové krabice.

Přitom vyplňuje formulář. Řeší například, že by na místo povolala hlídku ze záchranné stanice, ptá se, jestli té hlídce může předat kontakt volající. Až v tuto chvíli zaznamenává kontakt, který žena diktuje. Jinak je aplikace anonymní.

Po přijetí hlášení volá příslušnou službu, která má na místě zvířeti pomoci. V tomto případě pravděpodobně vzetím do péče záchranné stanice. V případě domácích a hospodářských zvířat ale můžou služby třeba poučit majitele o chování ke zvířeti nebo zvíře i odebrat.

Aplikace Animal Helper funguje jako záchranná služba pro zvířata od 8. listopadu | Foto: Kateřina Havlíková | Zdroj: Český rozhlas

Přes tisíc oznámení

„Od 8. listopadu, kdy aplikace Animal Helper začala fungovat, jsme přijali už skoro 1100 oznámení. Musím říct, že od samého počátku se těšíme velké společenské důvěře,“ popisuje spoluzakladatel aplikace Adam Bendler, stand-up komik a bojovník za práva zvířat, který už v roce 2018 založil nadaci Psí krev.

„V tak velké zemi žádná podobná služba na záchranu zvířat dosud nebyla. A tak jsme se s Pawłem Gebertem rozhodli ujmout té výzvy a vytvořit v Polsku první stodvanáctku pro zvířata,“ vypráví, jak nápad na zvířecí záchrannou službu vznikl.

,Vláda připravila mnoho rodičů o možnost mít děti.‘ Polsko mění postoj k umělému oplodnění in vitro Číst článek

Po čtyřech letech funguje zatím v Pomořském vojvodství na severu Polska mobilní aplikace. „Nemůžeme se dočkat, až se dostaneme i dál. Ta aplikace je zdarma dostupná pro chytré telefony.“

Aplikaci navíc podle Adama Bendlera dobře přijala i policie a nevládní organizace zabývající se pomocí zvířatům, například útulky nebo záchranné stanice. Vzájemná spolupráce funguje.

Rozšíření projektu do zbytku Polska ale ještě potrvá i kvůli financím. Je to ale podle spoluzakladatele Animal Helper potřebné. Ne ve všech částech Polska se lidé chovají ke zvířatům dobře.

„Není to jen záchranná služba pro zvířata, není to jen aplikace. Především je to vzdělávací platforma, která má pomoci změnit vztah lidí ke zvířatům, aby lépe chápali jejich práva. Aby je nebrali třeba jen jako horu masa, ale že jsou to tvorové s city, kteří cítí lásku i strach,“ říká Bendler.

Situace se ale podle něj postupně lepší. Například i v období Vánoc, kdy už různé útulky a stanice umožňují adoptovat umístěná zvířata jen při splnění určitých podmínek. Díky tomu se po svátcích v ulicích nebo zpět v útulcích objevuje méně domácích mazlíčků.

Lidé jsou podle Bendlera i zodpovědnější při oslavách Silvestru. „A to mě velmi těší, že se lidé zajímají, jak poslední den v roce oslavit i bez dělobuchů, aby ten večer byl pro zvířata méně stresující,“ pochvaluje si.

Spoluzakladatel Adam Bendler doufá, že služba jednou bude dostupná v celém Polsku | Foto: Kateřina Havlíková | Zdroj: Český rozhlas

Nejen záchranka

Jak už naznačil Bendler, Anima Helper není jenom aplikace pro záchranu života a zdraví zvířat.

Tuskova vláda dělá nové pořádky ve starých médiích. Polský ministr kultury odvolal veřejnoprávní vedení Číst článek

„Taky nabízíme poradenskou činnost, protože občas nám volají lidé a ptají se, v jakých podmínkách můžou být zvířata chovaná,“ říká Malwina Jurkowska, která řídí operační středisko a školí pracovníky.

„Přijímáme i hlášení ze srážek s autem, lidé nám posílají fotky i videa zvířat v nouzi, jde k nám poslat i jejich GPS polohu. Na to všechno jsou naši pracovníci připravení, aby věděli, jak informace zpracovávat a reagovat na ně.“

Služba funguje nonstop. Lidé v Animal Helper přijímají hlášení 24 hodin denně sedm dní v týdnu.

„Teď máme deset pracovníků a všichni jsou našimi zaměstnanci. Je to velmi zodpovědná práce, musí znát předpisy včetně těch týkajících se GDPR, reálie, proto nefungujeme na bázi dobrovolníků,“ dodává Jurkowska s tím, že na denní směně jsou vždy dva lidé, večer jeden.