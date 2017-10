Zvířecí útulky v Kalifornii jsou plné popálených psů a koček. O zvířata se starají i speciální organizace

Nejenom lidé, ale i domácí zvířata potřebují po požárech v Kalifornii pomoc. Spousta rodin utíkala před požáry ze svých domovů v takovém spěchu, že nestačila ani pomyslet na své psy a kočky. Někteří je později museli oplakat, ale najdou se i příběhy dojemných shledání. O nalezené a popálené domácí mazlíčky se nyní starají ve speciální organizaci. Kalifornie 16:45 20. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Organizace poskytuje pomoc popáleným kočkám a psům | Foto: Jan Kaliba

Noreen zažívá uprostřed popela aspoň jedno malé vítězství. Kočka Victoria je živá a již je v bezpečí auta, kterým dívka přijela na místo, kde stával dům jejího kamaráda a kočičího chovatele. Místní média přinesla několik podobných příběhů, kdy se lidé se svými chlupatými přáteli setkali, když už s tím ani nepočítali. Hodně psů a koček muselo před plameny prchat – řekli bychom "na vlastní pěst". Mnoho jich to dokázalo, ale leckdy při tom přišli k úrazu a ztratili se.

„I domácí zvířata při těch požárech docela dost trpěla. Máme tu psy a kočky s popálenými tlapkami, většinou mají zasažené také oči a samozřejmě i jejich dýchací soustavy v tom kouři dostávaly zabrat. Navíc do některých evakuačních center zvířata nesmějí, ale ti lidé nemají kam jinam jít. A tak jim nabízíme, že jim jejich psy nebo kočky ubytujeme, než budou zase moci bydlet společně,“ říká Radiožurnálu Lana Kingová z organizace Hopalong, která třeba při nedávných hurikánech přijala zvíře v nouzi až z Floridy.

Teď má ale dost starostí, plný stav svých útulků a jede na plné obrátky kvůli katastrofě mnohem bližší. Sídlí totiž v Oaklandu, kam je to z oblastí nejhůře postižených požárem jenom desítky minut jízdy.

„Nic takového, co by zasáhlo zvířata, jsme ještě nezažili. Měli jsme tu velké požáry v roce 2003, to jsme se taky ujímali zraněných psů a koček, ale tohle je vážnější. Hledáme teď i zvířecí pečovatele. Naštěstí nám lidi hodně pomáhají, jsou opravdu štědří! Posílají psí a kočičí žrádlo, hračky, přikrývky… Chodí nám to prakticky bez přestání, cítíme velkou podporu,“ vysvětluje.

Ta je vidět i ve skladu v přízemí dvoupodlažní budovy v přístavní části Oaklandu na břehu Sanfranciské zátoky. Místnost přetéká balíky se žrádlem nebo přepravkami. Ale psi a kočky samozřejmě nebyla jediná zvířata, která požáry utrpěla.

„Tam na severu je to farmářský kraj, takže kromě psů a koček uhynulo nebo se zranilo či rozuteklo hodně hospodářských zvířat. Koně, kozy, slepice… Těm zase pomáhají podobné organizace přímo tam na venkově,“ dodává

Na rozdíl od lidských obětí zdejších požárů ty zvířecí ještě ani přibližně spočítané nejsou, ale určitě jich bude víc než čtyři desítky.