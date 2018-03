1. FK Příbram

14. 5. 2016 | ČTK |Fotbal

Velké zklamání zavládlo mezi fotbalisty Sigmy Olomouc poté, co dnes opět sestoupili do druhé ligy FNL. Sice připouštějí, že si za to mohou částečně sami svými výkony, na druhou stranu však naznačují, že se nemohli zachránit, jelikož druhému ohroženému týmu, tedy Příbrami, pomohly jiné okolnosti.