15. 6. 2012 |Jan Kaliba, Tereza Jelínková |Historie

Čeští fotbalisté budou bojovat o čtvrtfinále Eura až zítra, ale jeden slavný postup si můžeme připomenout už teď. Je to přesně 50 let ode dne, kdy Čechoslováci postoupili do finále světového šampionátu v Chile. Shodou okolností se o vítězství 3:1 v semifinále nad Jugoslávií svými góly postarali dva pozdější emigranti. Po odchodu na Západ měli v komunistické vlasti navždy zmizet z archivů a statistik. Teď už se tomu oba mohou smát - Josef Kadraba ve Vídni a na jihu Francie nedaleko města Nimes Adolf Scherer.