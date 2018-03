19. 12. 2016 |Lenka Jansová |Zprávy z domova

V roce 2020 by se mělo povinně maturovat z matematiky na gymnáziích a lyceích, shválila vláda. O dalších školách budou ministři rozhodovat v únoru příštího roku. Šéfka resortu školství Kateřina Valachová (ČSSD) přitom navrhuje, aby byla maturitní zkouška na odborných školách povinná o rok nebo dva později. Nemyslí si, že by se do února její představa podstatně změnila.