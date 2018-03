28. 10. 2016 | ČRo Plus |Zprávy z domova

Média vytvářejí atmosféru strachu, proto nelze zveřejnit seznam kandidátů na státní vyznamenání. Pokud by tak nyní Hrad učinil, mohli by se někteří z vyznamenaných podle hradního kancléře bát přijít. Českému rozhlasu Plus to řekl ředitel odboru protokolu prezidentské kanceláře Jindřich Forejt.