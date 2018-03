Adolf Hitler

12. 7. 2016 | ČTK, Vojtěch Berger |Zprávy ze světa

Rakousko vyvlastní rodný dům Adolfa Hitlera v Braunau am Inn, rozhodla o tom rakouská vláda. Stavba v centru města je řadu let cílem příznivců krajní pravice. Rakouský stát si dům dosud dlouhodobě pronajímal. Majitelka Gerlinde Pommerová, která odmítla všechny návrhy na odkoupení, by po vyvlastnění domu měla dostat odškodnění.