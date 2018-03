2. 3. 2017 |Michael Rozsypal |Zprávy z domova

Poslanci mají už třetím rokem na stole novelu zákona, podle které by bylo možné přiosvojit si dítě v registrovaném partnerství. Zatím je to tak, že pokud je dítě potomkem jednoho z homosexuálního páru, druhý partner k dítěti nemá žádná práva. Petr Laně a jeho partner se brzy zřejmě stanou prvním homosexuálním párem, který si v Česku dítě adoptuje. Rodičovská práva bude mít jen on. „Znamená to, že můj partner nebude mít žádná práva ani povinnosti k našemu potomkovi. Bude pro celý systém nikdo,“ popsal v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.