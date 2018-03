Adriana Krnáčová

16. 2. 2017 |Kristýna Novotná |Zprávy z domova

Pražští radní pracují na vytvoření tzv. superholdingu. Zastřešit by měl vybrané firmy s majetkovou účastí hlavního města, kterých je nyní okolo třech desítek. Nová společnost by měla začít fungovat od příštího roku. Vedení Prahy ale počítá s tím, že některé podniky by se do ní mohly začlenit už letos. První na řadu přijdou firmy z oblasti energetiky – Pražská plynárenská, Pražské služby, Pražská vodohospodářská společnost nebo Kolektory Praha. Pražský holding bude hospodařit s majetkem v hodnotě až několik set miliard korun. Vše ještě musí schválit zastupitelstvo.