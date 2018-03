27. 3. 2016 |Jaroslav Skalický |Ekonomika

Letní letový řád přináší pražskému Letišti Václava Havla několik nových linek do Evropy, linku do Kanady a možná i nová spojení do Číny. Platí ode dneška a obsahuje přes 140 destinací, kam můžou Češi letět z Prahy přímým letem.