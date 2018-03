23. 4. 2016 |Martin Charvát, Jakub Knoll |Fotbal

Dvacet fotbalových týmů z Česka a Slovenska hraje na Strahově prestižní světový turnaj. Jde o hráče do 15 let, kteří se snaží v Nike Premier Cupu probojovat do evropského a případně i světového finále. Pro většinu z nich je to ale i velká šance, jak se už v tak mladém věku ukázat velkým klubům, třebaže zatím hrají jen za regionální mužstvo.