9. 5. 2016 |Zdeněk Novák |Ekonomika

Saúdská Arábie plánuje uvést akcie státní ropné společnosti Aramco na burzách v Londýně, Hongkongu a New Yorku. Záměr na burze oznámila Saúdská Arábie v dubnu spolu s plánem hlubokých reforem. Jejich cílem je přeorientovat ekonomiku, jež je nyní závislá na příjmech z prodeje ropy. Zveřejnil to na svých stránkách britský list The Telegraph.