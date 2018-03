15. 3. 2011 |Patricie Polanská, Tomáš Pavlíček, Nikola Bojčev, Martin Hromádka, Mariana Zapotilová |Ekonomika

Mimořádní valná hromada akcionářů Sazky bude řešit možný vstup strategického investora. Kvůli tomu navrhují někteří minoritní akcionáři změnu stanov, která by to umožnila. Proti se ale zřejmě postaví hlavní akcionář Český svaz tělesné výchovy. Jak si myslí jeho předseda Pavel Kořan, z dnešní schůze nevzejde nic, čeho by se mohl český sport chytit.