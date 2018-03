akční film

Praha| 6. 7. 2017 |Kristina Roháčková |Film |Recenze

Je to pták? Je to letadlo? Ne, není to špatný film. To jen z úvodní scény nové marvelovky není jasné, jestli sledujeme snímek o pavoučím superhrdinovi, nebo takzvanou origin story Keatonova Birdmana.