15. 2. 2017 |Magdalena Slezáková |Zprávy ze světa

Je známý pod jménem Abú Chajbar, je mu asi 40 let a drží ho stranou od Al-Káidy, na kterou má údajně dlouholeté vazby. V New Yorku ho chtějí stíhat kvůli terorismu, jenže on je v kdesi v Jemenu, v rukách třetího státu. A právě jeho případ se může stát prubířským kamenem slov, jimiž se před svým zvolením do Bílého domu operoval Donald Trump – že věznici Guantánamo „napěchuje špatnými chlápky“.