21. 4. 2015 |Magdaléna Medková |Regiony

Do dvou let by v Praze 2 mohl stát pomník popravené političky Milady Horákové. Jeho vybudování potvrdili Klub dr. Milady Horákové a starostka městské části podpisem společného memoranda. Pro pietní místo radnice vybrala nově opravenou zahradu Ztracenku.