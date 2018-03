25. 3. 2014 |Jan Prokeš, Simona Bartošová |Hudba

V USA jde dnes do prodeje album s 12 dosud nevydanými písněmi Johnnyho Cashe. Více než 10 let po smrti legendárního muzikanta, který žil bouřlivým životem a podle mnohých fanoušků povznesl styl country do vyšší hudební ligy. Nahrávky z alba Out Among the Stars pocházejí z 80. let, z doby, kdy byla Cashova kariéra v útlumu a tehdejší producent je odmítl vydat. Písně pak upadly v zapomnění, až před dvěma roky je objevil v archivu Cashův syn.