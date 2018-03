Aleš Hemský

24. 3. 2015 | ČTK |Hokej

Na hokejové mistrovství světa v Praze a Ostravě by měli z NHL dorazit nejproduktivnější Čech v soutěži Jakub Voráček, další útočník Tomáše Hertl, brankář Ondřej Pavelec či obránce Jan Hejda. Trenér Vladimír Růžička se již s řadou možných posil podle svých slov domluvil, že pokud jejich tým nepostoupí do play off, na šampionát přicestují.