Aleš Hušák

29. 12. 2011 |Martin Drtina |Ekonomika

Společnost Sazka letos dokázala, že zkrachovat může i loterijní podnik, který na výhrách vyplácí jen polovinu toho, co vybere. Zdánlivě nemožné se podařilo bývalému generálnímu řediteli Sazky Aleši Hušákovi, který firmu s více než padesátiletou tradicí a do té doby téměř monopolem v číselných loteriích přivedl do úpadku.