Alex Ferguson

31. 12. 2016 |Jan Kaliba, Jakub Knoll |Fotbal

Když se mu zachce, létá do svého bytu v New Yorku. Večeří v nejvybranějších pařížských restauracích. Zkrátka dopřává sobě a své manželce to, co si dlouho odpíral. Řeč je o Alexi Fergusonovi, který si svou oddaností fotbalu a trenérskou extratřídou. Vysloužil si 49 trofejí a šlechtický titul od královny Alžběty k tomu. Právě dnes je legendě Manchesteru United 75 let.