11. 4. 2014 |Jan Kaliba, Petr Hašek |Fotbal

Po roce 1989 do derby pražských „S“ stále častěji zasahují také zahraniční fotbalisté, ale s výjimkou Slováků se do něj od listopadového převratu nezapojil ještě ani jeden zahraniční trenér. Sobota to změní, Slavii povede na Letné proti domácí Spartě nizozemský kouč Alex Pastoor.