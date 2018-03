Alexander Salák

21. 12. 2013 |Petr Kadeřábek, Jiří Novák |Hokej

Čeští hokejisté dnes nastoupí v ruském Soči proti Švédsku. Do druhého utkání Channel One cupu nastoupí s Alexandrem Salákem v brance. Ten před zápasem cítí, že je to jeho poslední šance, jak se poprat o nominaci na únorové olympijské hry.