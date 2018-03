2. 2. 2017 | ČTK |Hokej

Hvězdný ruský útočník Alexandr Ovečkin i další hvězdy Washingtonu mohou zřejmě naplnit svou touhu i nadále reprezentovat na olympijských hrách, i kdyby se vedení NHL v roce 2018 rozhodlo hráče do Pchjongčchangu neuvolnit a soutěž v době konání her nepřerušit. Majitel Capitals Ted Leonsis ve středu prohlásil, že když budou Ovečkin, kanadský brankář Braden Holtby, švédský útočník Nicklas Bäckström a další chtít, podpoří jejich uvolnění na turnaj do Koreje.